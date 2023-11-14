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https://sputnikarabic.ae/20231114/مصر-ترد-على-أنباء-حول-تطاول-شخص-إسرائيلي-على-فتاتين-في-جنوب-سيناء-1083136131.html
مصر ترد على أنباء حول تطاول شخص "إسرائيلي" على فتاتين في جنوب سيناء
مصر ترد على أنباء حول تطاول شخص "إسرائيلي" على فتاتين في جنوب سيناء
استجابت وزارة الداخلية المصرية لتداول مقطع مصور على مواقع التواصل يبين قيام أحد الأشخاص، ‏يزعم أنه إسرائيلي الجنسية، بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:04+0000
2023-11-14T11:04+0000
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وقالت في بيان لها، إنه "بفحص الفيديو، تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلي الجنسية".وتابعت وزارة الداخلية المصرية أن "الفتاتين تقدمتا ببلاغ ضد الشخص للجهات الأمنية، لقيامه بالتطاول عليهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري اتخاذ اللازم حياله".وكان شرطي مصري فتح النار على مجموعة سياحية إسرائيلية، في يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقتل مواطنين اثنين وأصاب ثالثا في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"(رسمية)، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".
https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-بشأن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-المصرية-1077731149.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مصر ترد على أنباء حول تطاول شخص "إسرائيلي" على فتاتين في جنوب سيناء

11:04 GMT 14.11.2023
© AP Photo / Khalil Hamraوزارة الداخلية المصرية
وزارة الداخلية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
وزارة الداخلية المصرية
© AP Photo / Khalil Hamra
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استجابت وزارة الداخلية المصرية لتداول مقطع مصور على مواقع التواصل يبين قيام أحد الأشخاص، ‏يزعم أنه إسرائيلي الجنسية، بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب سيناء.‏
وقالت في بيان لها، إنه "بفحص الفيديو، تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلي الجنسية".
وتابعت وزارة الداخلية المصرية أن "الفتاتين تقدمتا ببلاغ ضد الشخص للجهات الأمنية، لقيامه بالتطاول عليهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري اتخاذ اللازم حياله".
وكان شرطي مصري فتح النار على مجموعة سياحية إسرائيلية، في يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقتل مواطنين اثنين وأصاب ثالثا في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"(رسمية)، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".
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