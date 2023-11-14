https://sputnikarabic.ae/20231114/هيرش-هناك-فراغ-بالسلطة-في-واشنطن--1083141657.html

هيرش: هناك فراغ بالسلطة في واشنطن

هيرش: هناك فراغ بالسلطة في واشنطن

صرح الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، بأن إسرائيل تريد السيطرة على حدود غزة مع مصر وتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن القطاع. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T12:54+0000

2023-11-14T12:54+0000

2023-11-14T12:54+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg

وبحسب هيرش، نقلاً عن مصدر في إسرائيل، أنه من المخطط أن يتم السيطرة على غزة مثل مناطق الضفة الغربية، التي تتحمل إسرائيل مسؤولية أمنها. وفي مقال نُشر على موقع "Subsrack"، كتب هيرش أن إسرائيل تريد السيطرة على مرور الأشخاص من وإلى غزة، وكذلك الحدود مع مصر، التي كانت مصر تسيطر عليها سابقًا.وتابع هيرش: "كل ما يفعلونه هو إعادة انتخابهم. إنه أمر مخيف ومخز".وفي وقت سابق، صرح هيرش بأن بنيامين نتنياهو رفض طلب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب هيرش، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي ليست مستعدة لأخذ فترة راحة، حتى لغرض هدنة إنسانية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/أعضاء-في-الكنيست-الإسرائيلي-يدعون-إلى-تهجير-سكان-غزة-إلى-دول-العالم-1083129466.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار العالم الآن