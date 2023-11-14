https://sputnikarabic.ae/20231114/وزارة-الصحة-بغزة-الجيش-الإسرائيلي-أبلغنا-بشكل-رسمي-نيته-اقتحام-مجمع-الشفاء--1083159087.html

وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء

وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء

أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة، وسط... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T23:24+0000

2023-11-14T23:24+0000

2023-11-14T23:51+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".وأشار المتحدث إلى أن كل المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي في دائرة الموت جراء القصف العنيف للجيش الإسرائيلي، مناشدا كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء.وكشف القدرة أن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح يتواجدون داخل مجمع الشفاء.وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الطواقم الطبية ستواصل علاج الجرحى في المستشفى على الرغم من تهديدات الجيش الإسرائيلي.وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.وأفاد شاهد عيان لمراسل"سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة تدور قرب بوابة مستشفى الشفاء في غزة والجيش الإسرائيلي يبلغ إدارته نيته اقتحامه.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل