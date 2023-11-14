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الجيش الإسرائيلي يبدأ باقتحام مستشفى الشفاء
https://sputnikarabic.ae/20231114/وزارة-الصحة-بغزة-الجيش-الإسرائيلي-أبلغنا-بشكل-رسمي-نيته-اقتحام-مجمع-الشفاء--1083159087.html
وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء
وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء
أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة، وسط... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T23:24+0000
2023-11-14T23:51+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".وأشار المتحدث إلى أن كل المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي في دائرة الموت جراء القصف العنيف للجيش الإسرائيلي، مناشدا كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء.وكشف القدرة أن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح يتواجدون داخل مجمع الشفاء.وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الطواقم الطبية ستواصل علاج الجرحى في المستشفى على الرغم من تهديدات الجيش الإسرائيلي.وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.وأفاد شاهد عيان لمراسل"سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة تدور قرب بوابة مستشفى الشفاء في غزة والجيش الإسرائيلي يبلغ إدارته نيته اقتحامه.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أطباء-مستشفى-الشفاء-في-غزة-يرفضون-الإخلاء-1083122778.html
https://sputnikarabic.ae/20231114/حماس-تدين-بشدة-التصريحات-الأمريكية-حول-استخدام-المستشفيات-كـمراكز-قيادة-وسيطرة-1083158795.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء

23:24 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 23:51 GMT 14.11.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاف من النازحين تقطعت بهم السبل يبحثون عن النجاة والامل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة
عشرات الاف من النازحين تقطعت بهم السبل يبحثون عن النجاة والامل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة، وسط اشتباكات كثيفة في المكان.
رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".
عشرات الاف من النازحين تقطعت بهم السبل يبحثون عن النجاة والامل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
أطباء مستشفى "الشفاء" في غزة يرفضون الإخلاء
أمس, 16:41 GMT
وأشار المتحدث إلى أن كل المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي في دائرة الموت جراء القصف العنيف للجيش الإسرائيلي، مناشدا كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء.
وكشف القدرة أن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح يتواجدون داخل مجمع الشفاء.
وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الطواقم الطبية ستواصل علاج الجرحى في المستشفى على الرغم من تهديدات الجيش الإسرائيلي.
وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.
وأفاد شاهد عيان لمراسل"سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة تدور قرب بوابة مستشفى الشفاء في غزة والجيش الإسرائيلي يبلغ إدارته نيته اقتحامه.
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22:38 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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