https://sputnikarabic.ae/20231114/وزيرة-الصحة-المستشفيات-في-غزة-ستتوقف-عن-العمل-خلال-يومين-1083152298.html
وزيرة الصحة: المستشفيات في غزة ستتوقف عن العمل خلال يومين
وزيرة الصحة: المستشفيات في غزة ستتوقف عن العمل خلال يومين
صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن جميع المستشفيات في قطاع غزة التي لا تزال تقدم خدماتها قد تغلق أبوابها إذا لم يتم تسليم الوقود خلال يومين. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:51+0000
2023-11-14T16:51+0000
2023-11-14T16:56+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت: "إذا لم يتم توصيل الوقود خلال 48 ساعة، ستتوقف جميع المستشفيات في قطاع غزة عن العمل. وفي الوقت الحالي، توقفت 25 مستشفى عن تقديم خدماتها بسبب نقص الوقود أو القصف، ولم يتبق سوى 10 مستشفيات عاملة".وأضافت لقناة "العربية": "مجمع الشفاء الطبي محاصر بالكامل بالدبابات والجنود الإسرائيليين... قرار إخلاء مجمع الشفاء اتخذته إدارة المستشفى هذه مسألة معقدة، لوجود عدد كبير من الجرحى في المجمع والعديد منهم على أجهزة الإنعاش الاصطناعي، إذا توقف هذا النظام سيموتون على الفور”. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة بغزة أن المستشفيات في قطاع غزة قد تتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم". وفي وقت سابق، صرّحت صحيفة أمريكية، أن الأطباء في مستشفى "الشفاء" رفضوا إخلاءه، كما تطالب إسرائيل، بسبب مخاوف من وفاة نحو 700 مريض.وقال أحد الأطباء في المستشفى: "المشكلة ليست في الأطباء، بل في المرضى. وإذا تركناهم سيموتون، وإذا تم نقلهم سيموتون في الطريق، هذه هي المشكلة، نحن نتحدث عن 700 مريض".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/المتحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-خروج-ثاني-أكبر-مستشفى-في-غزة-عن-العمل-1083134839.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
وزيرة الصحة: المستشفيات في غزة ستتوقف عن العمل خلال يومين
16:51 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 16:56 GMT 14.11.2023)
صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن جميع المستشفيات في قطاع غزة التي لا تزال تقدم خدماتها قد تغلق أبوابها إذا لم يتم تسليم الوقود خلال يومين.
وقالت: "إذا لم يتم توصيل الوقود خلال 48 ساعة، ستتوقف جميع المستشفيات في قطاع غزة عن العمل. وفي الوقت الحالي، توقفت 25 مستشفى عن تقديم خدماتها بسبب نقص الوقود أو القصف، ولم يتبق سوى 10 مستشفيات عاملة".
وأضافت لقناة "العربية": "مجمع الشفاء الطبي محاصر بالكامل بالدبابات والجنود الإسرائيليين... قرار إخلاء مجمع الشفاء اتخذته إدارة المستشفى هذه مسألة معقدة، لوجود عدد كبير من الجرحى في المجمع والعديد منهم على أجهزة الإنعاش الاصطناعي، إذا توقف هذا النظام سيموتون على الفور”.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة بغزة أن المستشفيات في قطاع غزة قد تتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم".
وفي وقت سابق، صرّحت صحيفة أمريكية، أن الأطباء في مستشفى "الشفاء" رفضوا إخلاءه، كما تطالب إسرائيل، بسبب مخاوف من وفاة نحو 700 مريض.
وقال أحد الأطباء في المستشفى: "المشكلة ليست في الأطباء، بل في المرضى. وإذا تركناهم سيموتون، وإذا تم نقلهم سيموتون في الطريق، هذه هي المشكلة، نحن نتحدث عن 700 مريض".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.