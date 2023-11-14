https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-الدفاع-الأوكراني-يحدد-أسباب-الضربة-الروسية-الساحقة-على-اللواء-128-الأوكراني-1083150609.html

وزير الدفاع الأوكراني يحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة على اللواء 128 الأوكراني

وزير الدفاع الأوكراني يحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة على اللواء 128 الأوكراني

صرّح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن الجيش الأوكراني في الجزء الذي يسيطر عليه من مقاطعة زابوروجيه، تعرض لهجوم صاروخي، في الأيام الأولى من نوفمبر/ تشرين... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T16:22+0000

2023-11-14T16:22+0000

2023-11-14T16:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال عمروف: "لقد قاموا بالفعل بجمع المقاتلين في فناء المنزل لتقديم الجوائز. تم تجاهل جميع قواعد التمويه، وكانت أكثر من عشر سيارات متوقفة في مكان قريب. في ذلك الوقت، كانت هناك طائرة استطلاع روسية دون طيار في السماء ... لم يتم اتخاذ أي إجراءات أمنية مركزية في حفل توزيع الجوائز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر عسكرية أوكرانية، أنه في 3 نوفمبر الجاري، قُتل العديد من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، رفيعي المستوى في المنطقة. وكان السبب هو ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية، خلال حفل توزيع جوائز لأفراد اللواء الهجومي الجبلي 128، وقالت المصادر إن نحو 100 شخص تجمعوا في منطقة مفتوحة لحضور الحفل.وقال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أكثر من 50 جنديًا وضابطًا أوكرانيًا قتلوا نتيجة للقصف الروسي على مقر اللواء 128 الأوكراني".وأضاف الصحفي أنه "قرر بعض القادة الأوكرانيين جمع مجموعة من الجنود الأوكرانيين، وإقامة حفل توزيع الجوائز قرب أحد الخطوط الأمامية، وكان الروس يعرفون بالضبط ما كان يحدث، وتمت مهاجمة الموقع وقتل عدد كبير من الجنود".

https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-غربي-القوات-الروسية-حيدت-ضباطا-كبارا-بضربة-نوعية-في-زابوروجيه-1083035432.html

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