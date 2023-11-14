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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-الدفاع-الأوكراني-يحدد-أسباب-الضربة-الروسية-الساحقة-على-اللواء-128-الأوكراني-1083150609.html
وزير الدفاع الأوكراني يحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة على اللواء 128 الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني يحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة على اللواء 128 الأوكراني
صرّح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن الجيش الأوكراني في الجزء الذي يسيطر عليه من مقاطعة زابوروجيه، تعرض لهجوم صاروخي، في الأيام الأولى من نوفمبر/ تشرين... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:22+0000
2023-11-14T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال عمروف: "لقد قاموا بالفعل بجمع المقاتلين في فناء المنزل لتقديم الجوائز. تم تجاهل جميع قواعد التمويه، وكانت أكثر من عشر سيارات متوقفة في مكان قريب. في ذلك الوقت، كانت هناك طائرة استطلاع روسية دون طيار في السماء ... لم يتم اتخاذ أي إجراءات أمنية مركزية في حفل توزيع الجوائز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر عسكرية أوكرانية، أنه في 3 نوفمبر الجاري، قُتل العديد من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، رفيعي المستوى في المنطقة. وكان السبب هو ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية، خلال حفل توزيع جوائز لأفراد اللواء الهجومي الجبلي 128، وقالت المصادر إن نحو 100 شخص تجمعوا في منطقة مفتوحة لحضور الحفل.وقال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أكثر من 50 جنديًا وضابطًا أوكرانيًا قتلوا نتيجة للقصف الروسي على مقر اللواء 128 الأوكراني".وأضاف الصحفي أنه "قرر بعض القادة الأوكرانيين جمع مجموعة من الجنود الأوكرانيين، وإقامة حفل توزيع الجوائز قرب أحد الخطوط الأمامية، وكان الروس يعرفون بالضبط ما كان يحدث، وتمت مهاجمة الموقع وقتل عدد كبير من الجنود".
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-غربي-القوات-الروسية-حيدت-ضباطا-كبارا-بضربة-نوعية-في-زابوروجيه-1083035432.html
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روسيا, العالم

وزير الدفاع الأوكراني يحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة على اللواء 128 الأوكراني

16:22 GMT 14.11.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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صرّح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن الجيش الأوكراني في الجزء الذي يسيطر عليه من مقاطعة زابوروجيه، تعرض لهجوم صاروخي، في الأيام الأولى من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بسبب تجاهله جميع الإجراءات الأمنية تقريبًا.
وقال عمروف: "لقد قاموا بالفعل بجمع المقاتلين في فناء المنزل لتقديم الجوائز. تم تجاهل جميع قواعد التمويه، وكانت أكثر من عشر سيارات متوقفة في مكان قريب. في ذلك الوقت، كانت هناك طائرة استطلاع روسية دون طيار في السماء ... لم يتم اتخاذ أي إجراءات أمنية مركزية في حفل توزيع الجوائز".

وأشار إلى أن قادة اللواء المذكور كانوا على علم بظهور طائرة استطلاع في منطقتهم، إلا أنه تم تجاهل هذا الأمر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر عسكرية أوكرانية، أنه في 3 نوفمبر الجاري، قُتل العديد من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، رفيعي المستوى في المنطقة. وكان السبب هو ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية، خلال حفل توزيع جوائز لأفراد اللواء الهجومي الجبلي 128، وقالت المصادر إن نحو 100 شخص تجمعوا في منطقة مفتوحة لحضور الحفل.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه، قد تعرض للقصف.

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وقال فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أكثر من 50 جنديًا وضابطًا أوكرانيًا قتلوا نتيجة للقصف الروسي على مقر اللواء 128 الأوكراني".

عبّر الصحفي الأمريكي، كلايتون موريس، عن تفاجئه بنبأ دحر ضباط رفيعي المستوى في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك جرّاء هجوم صاروخي خلال حفل توزيع جوائز لجنود اللوء 128، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف الصحفي أنه "قرر بعض القادة الأوكرانيين جمع مجموعة من الجنود الأوكرانيين، وإقامة حفل توزيع الجوائز قرب أحد الخطوط الأمامية، وكان الروس يعرفون بالضبط ما كان يحدث، وتمت مهاجمة الموقع وقتل عدد كبير من الجنود".
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