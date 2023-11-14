https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-لبناني-يحذّر-المجتمع-الدولي-النازحون-على-أبواب-أوروبا-والحوار-مع-لبنان-ضرورة-1083140588.html
وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة
وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة
كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجّار، أن وزارته تتابع يوميا كافة التفاصيل المتعلّقة بالنزوح السوري، لا سيما مع ارتفاع نسبة التهريب غير الشرعي الذي... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:09+0000
2023-11-14T12:09+0000
2023-11-14T12:09+0000
العالم العربي
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وأكد الوزير اللبناني في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك" أن إمكانية ضبط الحدود أمنيًا ترتفع لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار والثلوج، وتعذّر المهربين من مواصلة نشاطهم غير القانوني عبر تنقّل السوريين من المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان، مما يسّهل على الجيش اللبناني مهمة تأمين الحدود وضبطتها.وأوضح الوزير حجّار المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية أنه يعمل بالتعاون مع منظّمة الهجرة العالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية للتخفيف من استغلال شبكات المهربين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس (السوريين واللبنانيين).وأعلن عن تدريب مجموعة من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية للرصد والمواكبة لتمكين الأشخاص المُعرضين للاستغلال وحمايتهم من المهربين. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكلٍ فعلي لكنه في دائرة الترقّب والصراع يتسع في الجنوب، بالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان.وحذّر المجتمع الغربي من يمكن الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي الى نتيجة، داعيًا الدول الأوروبية التعاون مع لبنان والتفكير بحلولٍ للنازحين الاقتصاديين وللنازحين بسبب الحرب، فلا بديل عن الحوار السياسي الموضوعي بهذا الملف.وجدد الوزير حجار تأكيده أن المشكلة ليس بالحكومة اللبنانية المجمعة على حل ملف النزوح إنما المشكلة الأساسية في القرار الأوروبي الأميركي، فلا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أكثر-من-26-ألف-نازح-من-جنوبي-لبنان-والعدد-مرشح-للارتفاع-1083109585.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة
كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجّار، أن وزارته تتابع يوميا كافة التفاصيل المتعلّقة بالنزوح السوري، لا سيما مع ارتفاع نسبة التهريب غير الشرعي الذي يجري على الحدود الشمالية والشرقية، تزامنًا مع انشغال لبنان في الأحداث الأمنية الجنوبية.
وأكد الوزير اللبناني في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك" أن إمكانية ضبط الحدود أمنيًا ترتفع لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار والثلوج، وتعذّر المهربين من مواصلة نشاطهم غير القانوني عبر تنقّل السوريين من المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان، مما يسّهل على الجيش اللبناني مهمة تأمين الحدود وضبطتها.
وأوضح الوزير حجّار المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية أنه يعمل بالتعاون مع منظّمة الهجرة العالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية للتخفيف من استغلال شبكات المهربين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس (السوريين واللبنانيين).
وأعلن عن تدريب مجموعة من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية للرصد والمواكبة لتمكين الأشخاص المُعرضين للاستغلال وحمايتهم من المهربين.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكلٍ فعلي لكنه في دائرة الترقّب والصراع يتسع في الجنوب، بالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان.
وحذّر المجتمع الغربي من يمكن الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي الى نتيجة، داعيًا الدول الأوروبية التعاون مع لبنان والتفكير بحلولٍ للنازحين الاقتصاديين وللنازحين بسبب الحرب، فلا بديل عن الحوار السياسي الموضوعي بهذا الملف.
وجدد الوزير حجار تأكيده أن المشكلة ليس بالحكومة اللبنانية المجمعة على حل ملف النزوح إنما المشكلة الأساسية في القرار الأوروبي الأميركي، فلا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا.