عربي
القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-لبناني-يحذّر-المجتمع-الدولي-النازحون-على-أبواب-أوروبا-والحوار-مع-لبنان-ضرورة-1083140588.html
وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة
وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة
كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجّار، أن وزارته تتابع يوميا كافة التفاصيل المتعلّقة بالنزوح السوري، لا سيما مع ارتفاع نسبة التهريب غير الشرعي الذي... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:09+0000
2023-11-14T12:09+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104207/90/1042079015_0:142:2016:1276_1920x0_80_0_0_21b5c716fd436a5df7f79a8786340c6d.jpg
وأكد الوزير اللبناني في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك" أن إمكانية ضبط الحدود أمنيًا ترتفع لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار والثلوج، وتعذّر المهربين من مواصلة نشاطهم غير القانوني عبر تنقّل السوريين من المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان، مما يسّهل على الجيش اللبناني مهمة تأمين الحدود وضبطتها.وأوضح الوزير حجّار المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية أنه يعمل بالتعاون مع منظّمة الهجرة العالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية للتخفيف من استغلال شبكات المهربين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس (السوريين واللبنانيين).وأعلن عن تدريب مجموعة من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية للرصد والمواكبة لتمكين الأشخاص المُعرضين للاستغلال وحمايتهم من المهربين. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكلٍ فعلي لكنه في دائرة الترقّب والصراع يتسع في الجنوب، بالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان.وحذّر المجتمع الغربي من يمكن الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي الى نتيجة، داعيًا الدول الأوروبية التعاون مع لبنان والتفكير بحلولٍ للنازحين الاقتصاديين وللنازحين بسبب الحرب، فلا بديل عن الحوار السياسي الموضوعي بهذا الملف.وجدد الوزير حجار تأكيده أن المشكلة ليس بالحكومة اللبنانية المجمعة على حل ملف النزوح إنما المشكلة الأساسية في القرار الأوروبي الأميركي، فلا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أكثر-من-26-ألف-نازح-من-جنوبي-لبنان-والعدد-مرشح-للارتفاع-1083109585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104207/90/1042079015_64:0:1953:1417_1920x0_80_0_0_19e5a126f1c74f67644078f5e7b278d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة

12:09 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجّار، أن وزارته تتابع يوميا كافة التفاصيل المتعلّقة بالنزوح السوري، لا سيما مع ارتفاع نسبة التهريب غير الشرعي الذي يجري على الحدود الشمالية والشرقية، تزامنًا مع انشغال لبنان في الأحداث الأمنية الجنوبية.
وأكد الوزير اللبناني في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك" أن إمكانية ضبط الحدود أمنيًا ترتفع لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار والثلوج، وتعذّر المهربين من مواصلة نشاطهم غير القانوني عبر تنقّل السوريين من المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان، مما يسّهل على الجيش اللبناني مهمة تأمين الحدود وضبطتها.
وأوضح الوزير حجّار المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية أنه يعمل بالتعاون مع منظّمة الهجرة العالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية للتخفيف من استغلال شبكات المهربين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس (السوريين واللبنانيين).
26232 نازح من جنوب لبنان والعدد مرشّح للارتفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
أكثر من 26 ألف نازح من جنوبي لبنان والعدد مرشح للارتفاع... فيديو
أمس, 12:48 GMT
وأعلن عن تدريب مجموعة من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية للرصد والمواكبة لتمكين الأشخاص المُعرضين للاستغلال وحمايتهم من المهربين.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكلٍ فعلي لكنه في دائرة الترقّب والصراع يتسع في الجنوب، بالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان.
وحذّر المجتمع الغربي من يمكن الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي الى نتيجة، داعيًا الدول الأوروبية التعاون مع لبنان والتفكير بحلولٍ للنازحين الاقتصاديين وللنازحين بسبب الحرب، فلا بديل عن الحوار السياسي الموضوعي بهذا الملف.
وجدد الوزير حجار تأكيده أن المشكلة ليس بالحكومة اللبنانية المجمعة على حل ملف النزوح إنما المشكلة الأساسية في القرار الأوروبي الأميركي، فلا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو12:53 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو12 نوفمبر, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала