https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-لبناني-يحذّر-المجتمع-الدولي-النازحون-على-أبواب-أوروبا-والحوار-مع-لبنان-ضرورة-1083140588.html

وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة

وزير لبناني يحذّر المجتمع الدولي: النازحون على أبواب أوروبا والحوار مع لبنان ضرورة

كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجّار، أن وزارته تتابع يوميا كافة التفاصيل المتعلّقة بالنزوح السوري، لا سيما مع ارتفاع نسبة التهريب غير الشرعي الذي... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T12:09+0000

2023-11-14T12:09+0000

2023-11-14T12:09+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104207/90/1042079015_0:142:2016:1276_1920x0_80_0_0_21b5c716fd436a5df7f79a8786340c6d.jpg

وأكد الوزير اللبناني في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك" أن إمكانية ضبط الحدود أمنيًا ترتفع لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار والثلوج، وتعذّر المهربين من مواصلة نشاطهم غير القانوني عبر تنقّل السوريين من المعابر غير الشرعية باتجاه لبنان، مما يسّهل على الجيش اللبناني مهمة تأمين الحدود وضبطتها.وأوضح الوزير حجّار المسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية أنه يعمل بالتعاون مع منظّمة الهجرة العالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية للتخفيف من استغلال شبكات المهربين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للناس (السوريين واللبنانيين).وأعلن عن تدريب مجموعة من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية للرصد والمواكبة لتمكين الأشخاص المُعرضين للاستغلال وحمايتهم من المهربين. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكلٍ فعلي لكنه في دائرة الترقّب والصراع يتسع في الجنوب، بالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان.وحذّر المجتمع الغربي من يمكن الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي الى نتيجة، داعيًا الدول الأوروبية التعاون مع لبنان والتفكير بحلولٍ للنازحين الاقتصاديين وللنازحين بسبب الحرب، فلا بديل عن الحوار السياسي الموضوعي بهذا الملف.وجدد الوزير حجار تأكيده أن المشكلة ليس بالحكومة اللبنانية المجمعة على حل ملف النزوح إنما المشكلة الأساسية في القرار الأوروبي الأميركي، فلا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231113/أكثر-من-26-ألف-نازح-من-جنوبي-لبنان-والعدد-مرشح-للارتفاع-1083109585.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي