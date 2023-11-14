https://sputnikarabic.ae/20231114/-تركيا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-نتنياهو-بتهمة-الإبادة-الجماعية-1083150810.html

تركيا ترفع دعوى قضائية ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية

تركيا ترفع دعوى قضائية ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية

صرّح محامي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، متين كولونك، أن أنقرة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T16:26+0000

2023-11-14T16:26+0000

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وكتب كولونك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، التي ارتكبها في قطاع غزة، وجميع الجرائم ضد الإنسانية".ونشر المحامي التركي، الصفحة الأولى من الدعوى، وأوضح أنه قدمها مع اثنين من زملائه من خلال وزارة العدل التركية، التي ستقوم بإحالة الوثيقة المكونة من 23 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، أن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل "مجرمة حرب". وأن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء نتنياهو شخصا يمكن التحدث معه، لكن رئيس الاستخبارات التركية يحتفظ باتصالات مع تل أبيب.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-لتتجاوز-11-ألف-قتيل-في-غزة-و196-بالضفة--1083149948.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن