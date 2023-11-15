https://sputnikarabic.ae/20231115/أردوغان-يدين-إسرائيل-بالإرهاب-ويحث-نتنياهو-على-الإقرار-بحيازة-قنابل-نووية--عاجل-1083166125.html
أردوغان يدين إسرائيل "بالإرهاب" ويحث نتنياهو على الإقرار بحيازة "قنابل نووية"
أردوغان يدين إسرائيل "بالإرهاب" ويحث نتنياهو على الإقرار بحيازة "قنابل نووية"
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إسرائيل بأنها "دولة إرهابية". 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T10:03+0000
2023-11-15T10:03+0000
2023-11-15T10:43+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
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وقال أردوغان متحدثا في البرلمان التركي: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".كما حث أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".وأضاف أردوغان: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وسنعمل على محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".وتوقع أردوغان "خيبة أمل" لإسرائيل في أعقاب الصراع في غزة.وشدد أردوغان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231114/-تركيا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-نتنياهو-بتهمة-الإبادة-الجماعية-1083150810.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل
أردوغان يدين إسرائيل "بالإرهاب" ويحث نتنياهو على الإقرار بحيازة "قنابل نووية"
10:03 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 15.11.2023)
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".
وقال أردوغان متحدثا في البرلمان التركي: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".
كما حث أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".
مهما امتلكت إسرائيل من قنابل نووية فإن نهاية نتنياهو اقتربت
وأضاف أردوغان: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وسنعمل على محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتوقع أردوغان "خيبة أمل" لإسرائيل في أعقاب الصراع في غزة.
دعوهم لا يقلقوا، إن نهايتهم (إسرائيل) ستكون أيضًا مخيبة للآمال.
وشدد أردوغان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.