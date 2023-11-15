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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-بريطاني-يعلن-انتصار-بوتين-الوشيك-1083176027.html
إعلام بريطاني يعلن انتصار بوتين "الوشيك"
إعلام بريطاني يعلن انتصار بوتين "الوشيك"
صرحت صحيفة بريطانية، أن الوضع في أوكرانيا يتطور لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T14:03+0000
2023-11-15T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الصحفي لوك هارديغ: "مع تركيز اهتمام العالم على الحرب في الشرق الأوسط، أصبح لفلاديمير بوتين اليد العليا في أوكرانيا والوقت في صفه".وأشار إلى أن انتخاب دونالد ترامب المحتمل رئيسًا للولايات المتحدة سيصب أيضًا في مصلحة روسيا، لأنه غير مهتم بمساعدة أوكرانيا.وأشار هاردينغ لصحيفة "الغارديان" ، الذي زار أوكرانيا، إلى أن الوضع في البلاد قاتم ولا يوجد تقريبا أشخاص لم يفقدوا شخصا قريبا منهم في الجبهة.وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، اعترف قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يعلن-أسباب-هزيمة-زيلينسكي--1083171056.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام بريطاني يعلن انتصار بوتين "الوشيك"

14:03 GMT 15.11.2023
© Sputnik . POOL/Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو.
8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . POOL/Sergei Bobylev
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صرحت صحيفة بريطانية، أن الوضع في أوكرانيا يتطور لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الصحفي لوك هارديغ: "مع تركيز اهتمام العالم على الحرب في الشرق الأوسط، أصبح لفلاديمير بوتين اليد العليا في أوكرانيا والوقت في صفه".
وأشار إلى أن انتخاب دونالد ترامب المحتمل رئيسًا للولايات المتحدة سيصب أيضًا في مصلحة روسيا، لأنه غير مهتم بمساعدة أوكرانيا.

ووفقا له، فإنه في العام الماضي، كان لا يزال هناك أمل في أن تستعيد القوات المسلحة الأوكرانية، التي سلحها الغرب، أراضيها في الصيف، ومع ذلك، في الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد، فقدوا حوالي 20 بالمائة من معداتهم، واليوم اهتمام المجتمع الدولي منصب على الشرق الأوسط.

وأشار هاردينغ لصحيفة "الغارديان" ، الذي زار أوكرانيا، إلى أن الوضع في البلاد قاتم ولا يوجد تقريبا أشخاص لم يفقدوا شخصا قريبا منهم في الجبهة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"
12:48 GMT
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، اعترف قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.

وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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