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https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-عدد-قياسي-من-المشردين-في-المملكة-المتحدة-طلبوا-المساعدة-في-أكتوبر-1083163073.html
إعلام: عدد قياسي من المشردين في المملكة المتحدة طلبوا المساعدة في أكتوبر
إعلام: عدد قياسي من المشردين في المملكة المتحدة طلبوا المساعدة في أكتوبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مؤسسة "سيتيزين أدفايس" الخيرية أن عدداً قياسياً من المشردين في المملكة المتحدة بلغ 8000 شخص طلبوا المساعدة في أكتوبر/ تشرين... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T08:32+0000
2023-11-15T08:32+0000
العالم
بريطانيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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سبوتنيك. وقالت "سكاي نيوز" إن منظمة "سيتيزين أدفايس" ساعدت أكثر من 8 آلاف شخص يعانون من التشرد في أكتوبر، وهو أعلى رقم شهري في تاريخ المنظمة.ووفقا لفاعلي الخير، فإن مشكلات الديون الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع تكاليف الإيجار تؤدي إلى مستويات قياسية من التشرد.وفي وقت سابق، أرجأ مجلس وزراء المملكة المتحدة خطط وزيرة الداخلية، التي تم فصلها سابقًا سويلا برافرمان، لمكافحة الخيام في الأماكن العامة، إذ جادلت برافرمان بأن "شوارع بريطانيا العظمى لا يمكن أن تصطف على جانبيها صفوف من خيام المشردين الذين أتوا من الخارج واختاروا أسلوب الحياة هذا لأنفسهم عمدًا".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر.
https://sputnikarabic.ae/20231112/استطلاع-رأي-الألمان-يقتصدون-في-استحمامهم-وسط-أزمة-الطاقة-1083080444.html
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العالم, بريطانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, بريطانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

إعلام: عدد قياسي من المشردين في المملكة المتحدة طلبوا المساعدة في أكتوبر

08:32 GMT 15.11.2023
© AP Photo / Steve Parsons/PAمشردين بلا مأوى
مشردين بلا مأوى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Steve Parsons/PA
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أفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مؤسسة "سيتيزين أدفايس" الخيرية أن عدداً قياسياً من المشردين في المملكة المتحدة بلغ 8000 شخص طلبوا المساعدة في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
سبوتنيك. وقالت "سكاي نيوز" إن منظمة "سيتيزين أدفايس" ساعدت أكثر من 8 آلاف شخص يعانون من التشرد في أكتوبر، وهو أعلى رقم شهري في تاريخ المنظمة.
ووفقا لفاعلي الخير، فإن مشكلات الديون الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع تكاليف الإيجار تؤدي إلى مستويات قياسية من التشرد.
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وفي وقت سابق، أرجأ مجلس وزراء المملكة المتحدة خطط وزيرة الداخلية، التي تم فصلها سابقًا سويلا برافرمان، لمكافحة الخيام في الأماكن العامة، إذ جادلت برافرمان بأن "شوارع بريطانيا العظمى لا يمكن أن تصطف على جانبيها صفوف من خيام المشردين الذين أتوا من الخارج واختاروا أسلوب الحياة هذا لأنفسهم عمدًا".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر.
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