https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-يكشف-تضحية-بايدن-بزيلينسكي-1083162252.html
إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي
إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي
أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي لا ينص على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل أو... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T07:11+0000
2023-11-15T07:11+0000
2023-11-15T07:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080951425_0:0:1531:861_1920x0_80_0_0_92dd7e63da7a0494fa308a4379d32ed9.jpg
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".قبل ساعات قليلة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع الإغلاق. وأمام مجلس الشيوخ الآن حتى يوم الجمعة للموافقة عليه. وتمدد الخطة المكونة من مرحلتين التمويل لأولويات مثل الدفاع ودعم المحاربين القدامى والإسكان حتى 19 يناير/كانون الثاني.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الولايات المتحدة أنفقت 96% من جميع الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. ووفقا له، لم يتبق لدى البنتاغون سوى نحو 1.1 مليار دولار وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة في مستودعات الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080951425_97:0:1457:1020_1920x0_80_0_0_2bb3d4b1de983a8acad6491360281bae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي
أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي لا ينص على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".
قبل ساعات قليلة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع الإغلاق. وأمام مجلس الشيوخ الآن حتى يوم الجمعة للموافقة عليه. وتمدد الخطة المكونة من مرحلتين التمويل لأولويات مثل الدفاع ودعم المحاربين القدامى والإسكان حتى 19 يناير/كانون الثاني.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الولايات المتحدة أنفقت 96% من جميع الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. ووفقا له، لم يتبق لدى البنتاغون سوى نحو 1.1 مليار دولار وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة في مستودعات الجيش الأمريكي.