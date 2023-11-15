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https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-يكشف-تضحية-بايدن-بزيلينسكي-1083162252.html
إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي
إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي
أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي لا ينص على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل أو... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T07:11+0000
2023-11-15T07:11+0000
العالم
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وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".قبل ساعات قليلة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع الإغلاق. وأمام مجلس الشيوخ الآن حتى يوم الجمعة للموافقة عليه. وتمدد الخطة المكونة من مرحلتين التمويل لأولويات مثل الدفاع ودعم المحاربين القدامى والإسكان حتى 19 يناير/كانون الثاني.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الولايات المتحدة أنفقت 96% من جميع الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. ووفقا له، لم يتبق لدى البنتاغون سوى نحو 1.1 مليار دولار وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة في مستودعات الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html
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إعلام يكشف "تضحية" بايدن بزيلينسكي

07:11 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي لا ينص على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يبحث مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيل
26 أكتوبر, 23:24 GMT
قبل ساعات قليلة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع الإغلاق. وأمام مجلس الشيوخ الآن حتى يوم الجمعة للموافقة عليه. وتمدد الخطة المكونة من مرحلتين التمويل لأولويات مثل الدفاع ودعم المحاربين القدامى والإسكان حتى 19 يناير/كانون الثاني.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الولايات المتحدة أنفقت 96% من جميع الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. ووفقا له، لم يتبق لدى البنتاغون سوى نحو 1.1 مليار دولار وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة في مستودعات الجيش الأمريكي.
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