https://sputnikarabic.ae/20231115/اكتشاف-آثار-من-العصر-الحجري-في-الشرق-الروسي-الأقصى-1083161274.html

اكتشاف آثار من العصر الحجري في الشرق الروسي الأقصى

اكتشاف آثار من العصر الحجري في الشرق الروسي الأقصى

اكتشف علماء الآثار في كامتشاتكا موقعًا لأناس قدماء من العصر الحجري الحديث، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T05:37+0000

2023-11-15T05:37+0000

2023-11-15T05:37+0000

مجتمع

علوم

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وقالت الخدمة الصحفية: "تم اكتشاف قطعة جديدة من التراث الأثري "منطقة خايكوفا -1" خلال الفحص التاريخي والثقافي لقطعة أرض تقع على أراضي منطقة إليزوفسكي. اكتشفت النصب التذكاري مفرزة من مركز البحوث والإنتاج للبحوث التاريخية والخبرة الثقافية في فلاديفوستوك. يعود تاريخ الاكتشاف مبدئيًا إلى العصر الحجري الحديث".تشمل قائمة الاكتشافات ما يلي: رقائق من أنواع مختلفة من الحجر، بما في ذلك حجر السج؛ أدوات؛ قطعة من وعاء خزفي أجزاؤه الخارجية والداخلية مغطاة بالتزجيج الأخضر والبني.وبحسب الوثائق الرسمية، تم اكتشاف الموقع الأثري بالقرب من أراضي مصحة "لؤلؤة كامتشاتكا"، وهي مغلقة الآن لإعادة الإعمار، يذكر أن سبب تنفيذ أعمال البحث عن الأثار هو خطط لمد خط أنابيب الغاز من قرية نيكولاييفكا إلى مدينة فيليوتشينسك، حيث تم العثور على أدوات منزلية للشعب القديم على عمق نصف متر إلى متر.وكشفت الدراسة أن هذا الموقع الأثري لم يكن ضمن قائمة المواقع المحمية للتراث الأثري والثقافي.وبموجب مرسوم صادر عن حكومة إقليم كامتشاتكا، تم إدراج الموقع الأثري في قائمة مواقع التراث الثقافي في المنطقة. وهذا يعني وجود نظام خاص لاستخدام قطعة الأرض التي تقع ضمن حدودها "منطقة خايكوفا -1".

https://sputnikarabic.ae/20231103/اكتشاف-أثري-جديد-يتوقع-أن-يلقي-بالضوء-على-تغيرات-تاريخية-حدثت-في-مصر-خلال-أوقات-مضطربة-1082778225.html

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