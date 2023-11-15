https://sputnikarabic.ae/20231115/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-فيديو---1083167393.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T10:54+0000
2023-11-15T10:54+0000
2023-11-15T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقطع مصور نشرته الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يظهر مشاهد إلقاء القبض عليه ليلا.وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة". وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
وفي مقطع مصور نشرته الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يظهر مشاهد إلقاء القبض عليه ليلا.
وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".
وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).