عربي
أردوغان يدين إسرائيل "بالإرهاب" ويحث نتنياهو على الإقرار بحيازة "قنابل نووية"
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-فيديو---1083167393.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T10:54+0000
2023-11-15T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b26d5eb512248185fe74fa39fe0a97d2.jpg
وفي مقطع مصور نشرته الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يظهر مشاهد إلقاء القبض عليه ليلا.وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة". وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_23897a0ea461ef90ccd86e8717da7eb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو

10:54 GMT 15.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
وفي مقطع مصور نشرته الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يظهر مشاهد إلقاء القبض عليه ليلا.
وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".
وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء.. فيديو وصور08:22 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала