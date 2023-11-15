https://sputnikarabic.ae/20231115/الأونروا-نحتاج-160-ألف-لتر-من-الوقود-يوميا-للعمليات-الإنسانية-الأساسية-في-غزة--1083178276.html

الأونروا: نحتاج 160 ألف لتر من الوقود يوميا للعمليات الإنسانية الأساسية في غزة

الأونروا: نحتاج 160 ألف لتر من الوقود يوميا للعمليات الإنسانية الأساسية في غزة

صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في بيان أن الوكالة تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T15:38+0000

2023-11-15T15:38+0000

2023-11-15T15:38+0000

طوفان الأقصى

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

الأونروا

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وجاء في البيان أيضا "هناك حاجة إلى المزيد من الوقود، نحن بحاجة إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميًا للعمليات الإنسانية الأساسية، وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا بتزويد الكمية المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي".وفي وقت سابق من يوم الإثنين الفائت، حذر مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، من توقف العمليات الإنسانية في القطاع، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب نقص الوقود.وقال وايت، عبر حسابه على منصة "إكس": "العمليات الإنسانية في غزة، ستتوقف خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث لا يُسمح بدخول الوقود إلى غزة".وأضاف، قائلا: "هذا الصباح (يوم الإثنين)، توقف اثنان من الخزانات الرئيسية لتوزيع المياه لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود ببساطة، ما سيحرم 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231115/بعد-اقتحام-مستشفى-الشفاء-نتنياهو-لا-يوجد-مكان-في-غزة-لن-نصل-إليه-1083177216.html

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طوفان الأقصى, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأونروا