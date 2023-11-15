https://sputnikarabic.ae/20231115/البيت-الأبيض-قدرة-الولايات-المتحدة-على-مواصلة-دعم-أوكرانيا-أصبحت-مهددة--1083180548.html
البيت الأبيض: قدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم أوكرانيا أصبحت مهددة
البيت الأبيض: قدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم أوكرانيا أصبحت مهددة
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا معرضة للخطر بسبب إحجام مجلس النواب عن الموافقة على... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T17:06+0000
2023-11-15T17:06+0000
2023-11-15T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
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وقال كيربي للصحفيين: "قدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا تتعرض لتهديد متزايد". وأشار إلى أن الإدارة تتخذ بالفعل قرارات صعبة في سياق حزم المساعدات الجديدة، مع نفاد المخصصات المتفق عليها. قال كيربي: "لقد وصلنا إلى نهاية الطريق".وشدد على أن دعم أوكرانيا ضروري من وجهة نظر ضمان الأمن القومي الأمريكي.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس. وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس في السابق مبلغ 105 مليارات دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا والسياسة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولتلبية احتياجات أخرى. ويرفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في الطلب بشكل مشترك، ويقترح فصل المساعدات المقدمة لأوكرانيا وبعض البنود الأخرى لإجراء مناقشة منفصلة.وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231026/البنتاغون-يكذب-البيت-الأبيض-حول-نقل-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1082497734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
البيت الأبيض: قدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم أوكرانيا أصبحت مهددة
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا معرضة للخطر بسبب إحجام مجلس النواب عن الموافقة على طلب الإدارة.
وقال كيربي للصحفيين: "قدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا تتعرض لتهديد متزايد".
وأشار إلى أن الإدارة تتخذ بالفعل قرارات صعبة في سياق حزم المساعدات الجديدة، مع نفاد المخصصات المتفق عليها. قال كيربي: "لقد وصلنا إلى نهاية الطريق".
وشدد على أن دعم أوكرانيا ضروري من وجهة نظر ضمان الأمن القومي الأمريكي.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.
وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس في السابق مبلغ 105 مليارات دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا والسياسة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولتلبية احتياجات أخرى. ويرفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في الطلب بشكل مشترك، ويقترح فصل المساعدات المقدمة لأوكرانيا وبعض البنود الأخرى لإجراء مناقشة منفصلة.
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.