https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-لا-إشارة-على-وجود-رهائن-في-مستشفى-الشفاء-1083163499.html
الجيش الإسرائيلي: لا إشارة على وجود رهائن في مستشفى الشفاء
الجيش الإسرائيلي: لا إشارة على وجود رهائن في مستشفى الشفاء
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود المحتجزين لدى حركة "حماس" داخل مستشفى الشفاء. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T08:56+0000
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2023-11-15T08:56+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات التمشيط مستمرة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في العملية حتى الآن.وأوضحت الإذاعة أنه حتى هذه المرحلة، لم يكن لدى قوات الجيش الإسرائيلي أي احتكاك مع المرضى أو الطاقم الطبي في المستشفى، الموجودين في مجمع منفصل عن القوات.ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلحق الضرر بالكهرباء أو الاتصالات في المستشفى.ووفقا للإذاعة، قتلت القوات الإسرائيلية 5 "إرهابيين" كانوا في طريقهم إلى المستشفى.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لحماية-الموجودين-في-مجمع-الشفاء-الطبي-1083162807.html
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طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: لا إشارة على وجود رهائن في مستشفى الشفاء
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود المحتجزين لدى حركة "حماس" داخل مستشفى الشفاء.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي
أن عمليات التمشيط مستمرة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في العملية حتى الآن.
وأوضحت الإذاعة أنه حتى هذه المرحلة، لم يكن لدى قوات الجيش الإسرائيلي أي احتكاك مع المرضى أو الطاقم الطبي في المستشفى، الموجودين في مجمع منفصل عن القوات.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلحق الضرر بالكهرباء أو الاتصالات في المستشفى.
ووفقا للإذاعة، قتلت القوات الإسرائيلية 5 "إرهابيين" كانوا في طريقهم إلى المستشفى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء
شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.