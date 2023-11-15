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https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استمرار-عملياته-في-مجمع-الشفاء-الطبي-1083162413.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عملياته في مجمع الشفاء الطبي
الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عملياته في مجمع الشفاء الطبي
قال الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى نقل مساعدات طبية إلى المستشفى. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T07:29+0000
2023-11-15T07:29+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء أن: "العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن:ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عملياته في مجمع الشفاء الطبي

07:29 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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قال الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى نقل مساعدات طبية إلى المستشفى.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء أن: "العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن:
"الحضانات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي قد وصلت بنجاح إلى المستشفى.. ويتواجد فريقنا الطبي وجنودنا الناطقون باللغة العربية على الأرض لضمان وصول هذه الإمدادات إلى المحتاجين".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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