الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عملياته في مجمع الشفاء الطبي
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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قال الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى نقل مساعدات طبية إلى المستشفى.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء أن: "العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن:
"الحضانات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي قد وصلت بنجاح إلى المستشفى.. ويتواجد فريقنا الطبي وجنودنا الناطقون باللغة العربية على الأرض لضمان وصول هذه الإمدادات إلى المحتاجين".
The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023
We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.
Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.