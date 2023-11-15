https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-برتبة-نقيب-في-معارك-غزة--1083160606.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخريين بجروح خطيرة، أثناء المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T04:19+0000
2023-11-15T04:19+0000
2023-11-15T04:45+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب 9217، ونائب قائد فرقة جيفاتي. وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-إضافيين-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1083127527.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة شمالي غزة
04:19 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 04:45 GMT 15.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخريين بجروح خطيرة، أثناء المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 48 عسكريا إسرائيليا.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب 9217، ونائب قائد فرقة جيفاتي.
وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".
كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.