https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الروسي-يدمر-3-مراكز-قيادة-ورادار-دفاع-جوي-أوكراني--عاجل-1083169972.html
الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي
الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:58+0000
2023-11-15T11:58+0000
2023-11-15T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102259/50/1022595057_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_55f86c4beb68a04621e08e78d7f0a855.jpg
وفي البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، ذُكر أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة للقوات الروسية بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "57" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية سينكوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وتم دحر نحو 30 عسكريًا أوكرانيا ودبابة وشاحنتين صغيرتين.أما في اتجاه كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس في مناطق غريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا ومركبتين ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"جفوزديكا".في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق رازدولوفكا وأندريفكا وكليششيفكا ونيكولايفكا وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 220 عسكرياً ودبابة وسبع آليات، بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم إصابة منصات مدفعية ذاتية الدفع "قيصر" مصنوعة في فرنسا، و"كراب" مصنوعة في بولندا، ومدافع هاوتزر بالإضافة إلى مدفع "إم تي 12".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابع-للواء-الأول-الأوكراني-في-خاركوف--عاجل-1083169772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102259/50/1022595057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b1ab573933a983b3c072266222157a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي
11:58 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 15.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.
وفي البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، ذُكر أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة للقوات الروسية بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "57" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية سينكوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وتم دحر نحو 30 عسكريًا أوكرانيا ودبابة وشاحنتين صغيرتين.
أما في اتجاه كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس في مناطق غريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا ومركبتين ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"جفوزديكا".
في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق رازدولوفكا وأندريفكا وكليششيفكا ونيكولايفكا وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 220 عسكرياً ودبابة وسبع آليات، بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم إصابة منصات مدفعية ذاتية الدفع "قيصر" مصنوعة في فرنسا، و"كراب" مصنوعة في بولندا، ومدافع هاوتزر بالإضافة إلى مدفع "إم تي 12".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة