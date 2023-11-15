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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الروسي-يدمر-3-مراكز-قيادة-ورادار-دفاع-جوي-أوكراني--عاجل-1083169972.html
الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي
الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:58+0000
2023-11-15T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وفي البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، ذُكر أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة للقوات الروسية بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "57" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية سينكوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وتم دحر نحو 30 عسكريًا أوكرانيا ودبابة وشاحنتين صغيرتين.أما في اتجاه كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس في مناطق غريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا ومركبتين ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"جفوزديكا".في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق رازدولوفكا وأندريفكا وكليششيفكا ونيكولايفكا وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 220 عسكرياً ودبابة وسبع آليات، بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم إصابة منصات مدفعية ذاتية الدفع "قيصر" مصنوعة في فرنسا، و"كراب" مصنوعة في بولندا، ومدافع هاوتزر بالإضافة إلى مدفع "إم تي 12".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابع-للواء-الأول-الأوكراني-في-خاركوف--عاجل-1083169772.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر 3 مراكز قيادة أوكرانية ورادار دفاع جوي

11:58 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 15.11.2023)
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راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.
وفي البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، ذُكر أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، التابعة للقوات الروسية بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "57" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية سينكوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وتم دحر نحو 30 عسكريًا أوكرانيا ودبابة وشاحنتين صغيرتين.
أما في اتجاه كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس في مناطق غريغوروفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريا ومركبتين ووحدات مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" و"جفوزديكا".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
11:49 GMT
في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق رازدولوفكا وأندريفكا وكليششيفكا ونيكولايفكا وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 220 عسكرياً ودبابة وسبع آليات، بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم إصابة منصات مدفعية ذاتية الدفع "قيصر" مصنوعة في فرنسا، و"كراب" مصنوعة في بولندا، ومدافع هاوتزر بالإضافة إلى مدفع "إم تي 12".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
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