https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1083159904.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ليل اليوم... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T01:52+0000
2023-11-15T01:52+0000
2023-11-15T01:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 01.40 على التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي )، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الدفاع-الجيش-الروسي-يحيد-80-عسكريا-ويحلق-خسائر-كبيرة-بالقوات-الأوكرانية-جنوب-دونيتسك-1083094997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ليل اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (يستخدمها حلف الناتو) على أحياء بمدينة غورلوفكا في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 01.40 على التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي )، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.