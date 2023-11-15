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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابع-للواء-الأول-الأوكراني-في-خاركوف--عاجل-1083169772.html
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:49+0000
2023-11-15T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".وأضاف: "وتم تدمير 30 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "بالقرب من مدينة فولشانسك، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، جنبًا إلى جنب مع طيران الجيش والمدفعية، ودمرت تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، والفرقة 102 و127 في منطقتي أوغليدار وروفنوبول في جمهورية دونيتسك، ومنطقة تشيرفونوغو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، والعديد من المدافع".
https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-الدفاع-الأوكراني-يحدد-أسباب-الضربة-الروسية-الساحقة-على-اللواء-128-الأوكراني-1083150609.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني

11:49 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 15.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضاف: "وتم تدمير 30 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
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وتابع البيان: "بالقرب من مدينة فولشانسك، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، جنبًا إلى جنب مع طيران الجيش والمدفعية، ودمرت تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، والفرقة 102 و127 في منطقتي أوغليدار وروفنوبول في جمهورية دونيتسك، ومنطقة تشيرفونوغو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، والعديد من المدافع".
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