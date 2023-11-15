https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-تابع-للواء-الأول-الأوكراني-في-خاركوف--عاجل-1083169772.html
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:49+0000
2023-11-15T11:49+0000
2023-11-15T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".وأضاف: "وتم تدمير 30 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "بالقرب من مدينة فولشانسك، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، جنبًا إلى جنب مع طيران الجيش والمدفعية، ودمرت تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، والفرقة 102 و127 في منطقتي أوغليدار وروفنوبول في جمهورية دونيتسك، ومنطقة تشيرفونوغو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، والعديد من المدافع".
https://sputnikarabic.ae/20231114/وزير-الدفاع-الأوكراني-يحدد-أسباب-الضربة-الروسية-الساحقة-على-اللواء-128-الأوكراني-1083150609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
11:49 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 15.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضاف: "وتم تدمير 30 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان: "بالقرب من مدينة فولشانسك، في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، جنبًا إلى جنب مع طيران الجيش والمدفعية، ودمرت تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، والفرقة 102 و127 في منطقتي أوغليدار وروفنوبول في جمهورية دونيتسك، ومنطقة تشيرفونوغو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، والعديد من المدافع".