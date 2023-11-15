https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083160247.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T03:03+0000
2023-11-15T03:03+0000
2023-11-15T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية والطيران، بنجاح لخمس هجمات من الفرق الميكانيكية الـ22 والـ24 للقوات الأوكرانية في مناطق مالويلينيفكا وكليشتشييفكا".وأضاف: "هزمت القوات الروسية العناصر والمعدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ30 في مناطق فاسيوكيفكا وكورديوميفكا".ولفت أستافييف إلى أن كييف خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1083159904.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح.
وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك
": "في اتجاه دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية والطيران، بنجاح لخمس هجمات من الفرق الميكانيكية الـ22 والـ24 للقوات الأوكرانية في مناطق مالويلينيفكا وكليشتشييفكا".
وأضاف: "هزمت القوات الروسية العناصر والمعدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ30 في مناطق فاسيوكيفكا وكورديوميفكا".
ولفت أستافييف إلى أن كييف خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.