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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083160247.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T03:03+0000
2023-11-15T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية والطيران، بنجاح لخمس هجمات من الفرق الميكانيكية الـ22 والـ24 للقوات الأوكرانية في مناطق مالويلينيفكا وكليشتشييفكا".وأضاف: "هزمت القوات الروسية العناصر والمعدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ30 في مناطق فاسيوكيفكا وكورديوميفكا".ولفت أستافييف إلى أن كييف خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231115/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1083159904.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك

03:03 GMT 15.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح.
وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في اتجاه دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية والطيران، بنجاح لخمس هجمات من الفرق الميكانيكية الـ22 والـ24 للقوات الأوكرانية في مناطق مالويلينيفكا وكليشتشييفكا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
01:52 GMT
وأضاف: "هزمت القوات الروسية العناصر والمعدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ30 في مناطق فاسيوكيفكا وكورديوميفكا".
ولفت أستافييف إلى أن كييف خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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