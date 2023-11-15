https://sputnikarabic.ae/20231115/المتحدث-باسم-وزارة-الصحة-في-غزة-الوضع-صعب-جدا-داخل-مجمع-الشفاء-الطبي-بغزة-1083159650.html

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الوضع صعب جدا داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الوضع صعب جدا داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، إن الوضع صعب جداً داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد بساحات... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T01:08+0000

2023-11-15T01:08+0000

2023-11-15T01:27+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082030149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc7d5e76ca6f922b1faee0568180fc48.jpg

وفي وقت سابق، فجر اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".وقال المتحدث في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء"، مشيرا إلى أن "الهدف من هذا من هذا الإجراء لم يكن المساس بالمرضى والطاقم الطبي والمواطنين المقيمين في المستشفى. وسبقت العملية محاولة إخلاء المرضى وتم إبلاغ إدارة المستشفى مسبقاً".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-باقتحام-مستشفى-الشفاء--1083159371.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم