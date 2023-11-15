https://sputnikarabic.ae/20231115/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-للجيش-الأوكراني-بضربة-دقيقة-فيديو-1083179811.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للجيش الأوكراني، على محور كراسني ليمان. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T16:22+0000
2023-11-15T16:22+0000
2023-11-15T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7caa01e58db06a983f6be64bedd6b4dc.jpg
وتظهرالمشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية للمعقل الأوكراني، وتمت إصابة الهدف بدقة وتدميره بشكل كامل.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34540320f30256957127348e49bdd73f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للجيش الأوكراني، على محور كراسني ليمان.
وتظهرالمشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية للمعقل الأوكراني، وتمت إصابة الهدف بدقة وتدميره بشكل كامل.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.
وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.