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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-للجيش-الأوكراني-بضربة-دقيقة-فيديو-1083179811.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للجيش الأوكراني، على محور كراسني ليمان. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T16:22+0000
2023-11-15T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وتظهرالمشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية للمعقل الأوكراني، وتمت إصابة الهدف بدقة وتدميره بشكل كامل.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديو

16:22 GMT 15.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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نشرت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للجيش الأوكراني، على محور كراسني ليمان.
وتظهرالمشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية للمعقل الأوكراني، وتمت إصابة الهدف بدقة وتدميره بشكل كامل.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر رادار منظومة "إس-300" و3 نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67، واللواء العملياتي 31، وفوج الحرس الوطني 50 بالقرب من سيريبريانكا.
وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
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