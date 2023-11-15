https://sputnikarabic.ae/20231115/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-تم-إجلاء-المرضى-والطواقم-الطبية-من-مستشفى-القدس-في-قطاع-غزة-1083162121.html

الهلال الأحمر الفلسطيني: تم إجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: تم إجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس في قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى "القدس" في قطاع غزة يوم 14 تشرين... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T07:03+0000

2023-11-15T07:03+0000

2023-11-15T07:03+0000

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وكتبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابها على موقع "إكس": "لقد كان يومًا صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر، فقد تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية العالقة في مستشفى القدس، متأثرين بالوضع المأساوي الذي حل بالمستشفى. ويأتي ذلك بعد المزيد أكثر من عشرة أيام من الحصار، منعت خلالها الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى".وفي يوم الاثنين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القافلة التي غادرت جنوب قطاع غزة شمالاً باتجاه مستشفى القدس لإجلاء الأشخاص الذين غادروا هناك اضطرت إلى العودة بسبب الغارات.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى