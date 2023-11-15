عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231115/باحثون-يكشفون-عن-فوائد-عديدة-لأحد-أنواع-الصيام-1083161688.html
باحثون يكشفون عن فوائد عديدة لأحد أنواع الصيام
باحثون يكشفون عن فوائد عديدة لأحد أنواع الصيام
وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج لندن" أن الصيام لمدة 14 ساعة مفيد للصحة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T06:36+0000
2023-11-15T06:37+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104313/54/1043135472_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_98772c5906cb7367f07eec95a0339bdc.jpg
ووفقًا لبحث تم تقديمه في مؤتمر التغذية الأوروبي في بلغراد، يمكن أن يؤدي تقييد تناول الطعام إلى تحسين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة وتعزيز فقدان الوزن، وتم نشر مراجعة قصيرة حول ذلك في مجلة "ميديكال إكسبرس".يوصي أنصار الصيام المتقطع عادةً بالحد من تناول الطعام لمدة ست ساعات. وهذا يعني أنه إذا كانت الوجبة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا، فيجب أن تكون الوجبة الأخيرة في الساعة الثالثة بعد الظهر. ومع ذلك، توضح البيانات الجديدة أن الفوائد الصحية تحدث أيضًا خلال فترة عشر ساعات، ويمكنك الصيام لمدة 14 ساعة فقط بدلاً من 18 ساعة.وشملت الدراسة 38 ألف شخص طُلب منهم تناول الطعام كالمعتاد في الأسبوع الأول، ثم طُلب منهم الالتزام بفاصل زمني لتناول الطعام مدته عشر ساعات لمدة أسبوعين. أولئك الذين مارسوا الأكل المقيّد بالوقت، لكنهم لم يفعلوا ذلك كل يوم، كانت لديهم فوائد صحية أقل وضوحًا مقارنة بأولئك الذين اتبعوا النظام بانتظام.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجد باحثون في جامعة إلينوي (الولايات المتحدة الأمريكية) أن الصيام المتقطع يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على فقدان الوزن والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.
https://sputnikarabic.ae/20231113/دراسة-تكشف-عن-عادة-يومية-بسيطة-تخفض-ضغط-الدم-مثل-الأدوية-1083116712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104313/54/1043135472_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4dbebe979828e5ae22f042e785ef9f05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

باحثون يكشفون عن فوائد عديدة لأحد أنواع الصيام

06:36 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 15.11.2023)
© Photo / stevepb مائدة طعام
مائدة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Photo / stevepb
تابعنا عبر
وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج لندن" أن الصيام لمدة 14 ساعة مفيد للصحة.
ووفقًا لبحث تم تقديمه في مؤتمر التغذية الأوروبي في بلغراد، يمكن أن يؤدي تقييد تناول الطعام إلى تحسين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة وتعزيز فقدان الوزن، وتم نشر مراجعة قصيرة حول ذلك في مجلة "ميديكال إكسبرس".
يوصي أنصار الصيام المتقطع عادةً بالحد من تناول الطعام لمدة ست ساعات. وهذا يعني أنه إذا كانت الوجبة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا، فيجب أن تكون الوجبة الأخيرة في الساعة الثالثة بعد الظهر. ومع ذلك، توضح البيانات الجديدة أن الفوائد الصحية تحدث أيضًا خلال فترة عشر ساعات، ويمكنك الصيام لمدة 14 ساعة فقط بدلاً من 18 ساعة.
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن عادة يومية بسيطة تخفض ضغط الدم مثل الأدوية
13 نوفمبر, 14:37 GMT
وشملت الدراسة 38 ألف شخص طُلب منهم تناول الطعام كالمعتاد في الأسبوع الأول، ثم طُلب منهم الالتزام بفاصل زمني لتناول الطعام مدته عشر ساعات لمدة أسبوعين. أولئك الذين مارسوا الأكل المقيّد بالوقت، لكنهم لم يفعلوا ذلك كل يوم، كانت لديهم فوائد صحية أقل وضوحًا مقارنة بأولئك الذين اتبعوا النظام بانتظام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجد باحثون في جامعة إلينوي (الولايات المتحدة الأمريكية) أن الصيام المتقطع يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على فقدان الوزن والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف واقتراب صفقة تبادل الأسرى.. فيديو وصور أمس, 22:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала