https://sputnikarabic.ae/20231115/باحثون-يكشفون-عن-فوائد-عديدة-لأحد-أنواع-الصيام-1083161688.html

باحثون يكشفون عن فوائد عديدة لأحد أنواع الصيام

باحثون يكشفون عن فوائد عديدة لأحد أنواع الصيام

وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج لندن" أن الصيام لمدة 14 ساعة مفيد للصحة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T06:36+0000

2023-11-15T06:36+0000

2023-11-15T06:37+0000

مجتمع

الصحة

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ووفقًا لبحث تم تقديمه في مؤتمر التغذية الأوروبي في بلغراد، يمكن أن يؤدي تقييد تناول الطعام إلى تحسين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة وتعزيز فقدان الوزن، وتم نشر مراجعة قصيرة حول ذلك في مجلة "ميديكال إكسبرس".يوصي أنصار الصيام المتقطع عادةً بالحد من تناول الطعام لمدة ست ساعات. وهذا يعني أنه إذا كانت الوجبة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا، فيجب أن تكون الوجبة الأخيرة في الساعة الثالثة بعد الظهر. ومع ذلك، توضح البيانات الجديدة أن الفوائد الصحية تحدث أيضًا خلال فترة عشر ساعات، ويمكنك الصيام لمدة 14 ساعة فقط بدلاً من 18 ساعة.وشملت الدراسة 38 ألف شخص طُلب منهم تناول الطعام كالمعتاد في الأسبوع الأول، ثم طُلب منهم الالتزام بفاصل زمني لتناول الطعام مدته عشر ساعات لمدة أسبوعين. أولئك الذين مارسوا الأكل المقيّد بالوقت، لكنهم لم يفعلوا ذلك كل يوم، كانت لديهم فوائد صحية أقل وضوحًا مقارنة بأولئك الذين اتبعوا النظام بانتظام.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجد باحثون في جامعة إلينوي (الولايات المتحدة الأمريكية) أن الصيام المتقطع يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على فقدان الوزن والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

https://sputnikarabic.ae/20231113/دراسة-تكشف-عن-عادة-يومية-بسيطة-تخفض-ضغط-الدم-مثل-الأدوية-1083116712.html

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