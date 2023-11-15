https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-الصين-تواجه-مشاكل-حقيقية-في-عهد-الرئيس-شي-جين-بينغ-1083160390.html
بايدن: الصين تواجه "مشاكل حقيقية" في عهد الرئيس شي جين بينغ
بايدن: الصين تواجه "مشاكل حقيقية" في عهد الرئيس شي جين بينغ
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الصين تواجه "مشاكل حقيقية" مع استعداده للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة في سان فرانسيسكو تهدف إلى إصلاح... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T04:17+0000
2023-11-15T04:17+0000
2023-11-15T04:17+0000
جو بايدن
الصين
العالم
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقال بايدن في فعالية لجمع تبرعات في اليوم الذي يسبق لقائه مع الزعيم الصيني:"الرئيس شي هو مثال آخر على كيفية استعادة القيادة الأمريكية في العالم تأخذ مكانها. لديهم مشاكل حقيقية".وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، غدا الأربعاء، سيكون "ذو أهمية كبيرة".وأضافت: "سيجري الرئيسان اتصالات معمقة حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والشاملة والأساسية في تشكيل العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم".وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين، الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية الأمريكية والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأبيك في الولايات المتحدة. وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا أول اجتماع شخصي للزعماء منذ أن أصبح بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".
https://sputnikarabic.ae/20231114/الصين-قمة-شي-وبايدن-في-أمريكا-غدا-ستكون-ذو-أهمية-كبيرة-1083149620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الصين, العالم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
جو بايدن, الصين, العالم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
بايدن: الصين تواجه "مشاكل حقيقية" في عهد الرئيس شي جين بينغ
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الصين تواجه "مشاكل حقيقية" مع استعداده للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة في سان فرانسيسكو تهدف إلى إصلاح العلاقات.
وقال بايدن في فعالية لجمع تبرعات في اليوم الذي يسبق لقائه مع الزعيم الصيني:"الرئيس شي هو مثال آخر على كيفية استعادة القيادة الأمريكية في العالم تأخذ مكانها. لديهم مشاكل حقيقية".
وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، غدا الأربعاء، سيكون "ذو أهمية كبيرة".
وأضافت: "سيجري الرئيسان اتصالات معمقة حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والشاملة والأساسية في تشكيل العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم".
وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين، الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية الأمريكية
والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأبيك في الولايات المتحدة.
وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا أول اجتماع شخصي للزعماء منذ أن أصبح بايدن رئيسًا للولايات المتحدة
الأمريكية، وقال الزعيمان إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".