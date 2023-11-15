https://sputnikarabic.ae/20231115/ترسانة-أسلحة-ضخمة-ماذا-يخفي-حزب-الله-لإسرائيل؟-1083175069.html
ترسانة أسلحة ضخمة.. ماذا يخفي "حزب الله" لإسرائيل؟
ترسانة أسلحة ضخمة.. ماذا يخفي "حزب الله" لإسرائيل؟
بحسب تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 2021، فإن القوة البشرية لـ"حزب الله" تضم 100 ألف مقاتل، وهو رقم ربما يكون مبالغا فيه، لكنه يعد أحد مؤشرات... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T13:35+0000
2023-11-15T13:35+0000
2023-11-15T13:35+0000
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ويتوافق ذلك مع ما قالته دينا عرقجي، باحثة من مركز "كونترول ريسكس"، التي أشارت إلى أن الحزب يمتلك قوات نخبة خاصة تعرف بقوة "الرضوان" تمتلك تسليحا متطورا وجاهزية قتالية عالية.تصف مراكز بحثية أمريكية "حزب الله" اللبناني بأنه أضخم قوة مسلحة في العالم، لا يتم تصنيفها كجيش نظامي، مشيرة إلى أن مقاتليه يتدربون مثل الجيوش ويتم تسليحهم مثلما تسلح الدول جنودها.
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انفوجرافيك, инфографика
ترسانة أسلحة ضخمة.. ماذا يخفي "حزب الله" لإسرائيل؟
بحسب تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 2021، فإن القوة البشرية لـ"حزب الله" تضم 100 ألف مقاتل، وهو رقم ربما يكون مبالغا فيه، لكنه يعد أحد مؤشرات القوة، كما يقول نيكولاس بلانفورد، الخبير في شؤون حزب الله بالمجلس الأطلسي، في تصريحات صحفية.
ويتوافق ذلك مع ما قالته دينا عرقجي، باحثة من مركز "كونترول ريسكس"، التي أشارت إلى أن الحزب يمتلك قوات نخبة خاصة تعرف بقوة "الرضوان" تمتلك تسليحا متطورا وجاهزية قتالية عالية.
تصف مراكز بحثية أمريكية "حزب الله" اللبناني بأنه أضخم قوة مسلحة في العالم، لا يتم تصنيفها كجيش نظامي، مشيرة إلى أن مقاتليه يتدربون مثل الجيوش ويتم تسليحهم مثلما تسلح الدول جنودها.