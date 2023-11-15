https://sputnikarabic.ae/20231115/تعرف-على-بدائل-طريق-الحرير-البحري-في-القرن-الـ21-1083167294.html
تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21
تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اقترح رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ على أعضاء "آسيان" فكرة إنشاء ممر تجاري لطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:13+0000
2023-11-15T11:13+0000
2023-11-15T11:49+0000
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يربط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأيضا بين أوروبا والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ينقسم الطريق إلى قسمين: النصف الجنوبي الذي يربط الهند بالخليج العربي، والنصف الشمالي الذي يربط المنطقة العربية بالاتحاد الأوروبي.تتفاوض الهند وروسيا على مشروع طريق بحري بين فلاديفوستوك وتشيناي، والذي نجح خلال الحقبة السوفييتية. تم بالفعل القيام بالرحلة الأولى على هذا الطريق، والتي استغرقت 17 يوما فقط.تحقق من المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول طرق التجارة البديلة لطريق الحرير البحري في القرن الـ21.شاهد أبضا - طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
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تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21
11:13 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 15.11.2023)
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اقترح رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ على أعضاء "آسيان" فكرة إنشاء ممر تجاري لطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.
يربط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأيضا بين أوروبا والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ينقسم الطريق إلى قسمين: النصف الجنوبي الذي يربط الهند بالخليج العربي، والنصف الشمالي الذي يربط المنطقة العربية بالاتحاد الأوروبي.
تتفاوض الهند وروسيا على مشروع طريق بحري بين فلاديفوستوك وتشيناي، والذي نجح خلال الحقبة السوفييتية. تم بالفعل القيام بالرحلة الأولى على هذا الطريق، والتي استغرقت 17 يوما فقط.
تحقق من المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول طرق التجارة البديلة لطريق الحرير البحري في القرن الـ21.