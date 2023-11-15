عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231115/تعرف-على-بدائل-طريق-الحرير-البحري-في-القرن-الـ21-1083167294.html
تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21
تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اقترح رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ على أعضاء "آسيان" فكرة إنشاء ممر تجاري لطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:13+0000
2023-11-15T11:49+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0f/1083166790_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ede995a4642782a8d678a3da9d042ea0.png
يربط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأيضا بين أوروبا والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ينقسم الطريق إلى قسمين: النصف الجنوبي الذي يربط الهند بالخليج العربي، والنصف الشمالي الذي يربط المنطقة العربية بالاتحاد الأوروبي.تتفاوض الهند وروسيا على مشروع طريق بحري بين فلاديفوستوك وتشيناي، والذي نجح خلال الحقبة السوفييتية. تم بالفعل القيام بالرحلة الأولى على هذا الطريق، والتي استغرقت 17 يوما فقط.تحقق من المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول طرق التجارة البديلة لطريق الحرير البحري في القرن الـ21.شاهد أبضا - طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0f/1083166790_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_45c6e0ada990f8325377abd01f1d6d11.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تعرف على بدائل طريق الحرير البحري في القرن الـ21

11:13 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 15.11.2023)
تابعنا عبر
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اقترح رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ على أعضاء "آسيان" فكرة إنشاء ممر تجاري لطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.
يربط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأيضا بين أوروبا والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ينقسم الطريق إلى قسمين: النصف الجنوبي الذي يربط الهند بالخليج العربي، والنصف الشمالي الذي يربط المنطقة العربية بالاتحاد الأوروبي.
تتفاوض الهند وروسيا على مشروع طريق بحري بين فلاديفوستوك وتشيناي، والذي نجح خلال الحقبة السوفييتية. تم بالفعل القيام بالرحلة الأولى على هذا الطريق، والتي استغرقت 17 يوما فقط.
تحقق من المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول طرق التجارة البديلة لطريق الحرير البحري في القرن الـ21.
الممرات التجارية الجديدة - سبوتنيك عربي
الممرات التجارية الجديدة - سبوتنيك عربي
شاهد أبضا - طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور11:32 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала