تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:38 GMT 15.11.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مدينة سمولينسك.
05:26 GMT 15.11.2023
05:00 GMT 15.11.2023
أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح.
04:59 GMT 15.11.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ليل اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (يستخدمها حلف الناتو) على أحياء بمدينة غورلوفكا في الجمهورية.