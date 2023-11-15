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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083160814.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T05:00+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:00 GMT 15.11.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:38 GMT 15.11.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مدينة سمولينسك.
05:26 GMT 15.11.2023
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
03:03 GMT
05:00 GMT 15.11.2023
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تصدت لخمس هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 300 جندي ما بين قتيل وجريح.
04:59 GMT 15.11.2023
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من عيار "الناتو" على مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ليل اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (يستخدمها حلف الناتو) على أحياء بمدينة غورلوفكا في الجمهورية.
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