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https://sputnikarabic.ae/20231115/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-اقتحام-مستشفى-الشفاء-فيديو-وصور-1083185036.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T22:44+0000
2023-11-15T22:45+0000
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور

22:44 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 15.11.2023)
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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22:51 GMT 15.11.2023
الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة
22:47 GMT 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تجريف داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة
أكد مصدر داخل مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تجريف داخل مجمع الشفاء الطبي.
وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "قوات الجيش الإسرائيلي تشرع بعملية تجريف داخل مجمع الشفاء الطبي".
في سياق متصل، قال قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، في بيان نشره الجيش الإسرائيلي: "نفذنا الليلة عملية مستهدفة داخل مستشفى الشفاء، ونواصل المضي قدما".
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Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور13:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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