تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
22:51 GMT 15.11.2023
الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة
22:47 GMT 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تجريف داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة
أكد مصدر داخل مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تجريف داخل مجمع الشفاء الطبي.
وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "قوات الجيش الإسرائيلي تشرع بعملية تجريف داخل مجمع الشفاء الطبي".
في سياق متصل، قال قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، في بيان نشره الجيش الإسرائيلي: "نفذنا الليلة عملية مستهدفة داخل مستشفى الشفاء، ونواصل المضي قدما".