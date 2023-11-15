عربي
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/حاكم-مقاطعة-خيرسون-مجموعات-من-القوات-الأوكرانية-تستسلم-كل-يوم-1083168506.html
حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية ترسل جنودًا أوكرانيين حرفيا للذبح إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ومعنوياتهم... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:40+0000
2023-11-15T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg
وقال سالدو، في حسابه على "تليغرام": "العدو محاصر في كرينكي، وقد تم إنشاء جحيم ناري له بواسطة القنابل والصواريخ والذخيرة من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات دون طيار".ووفقا لسالدو، فإن متوسط ​​عمر الجندي الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر هو حوالي يومين. عند العبور وأثناء وجوده على الضفة اليسرى، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل كتيبة ونصف على الأقل إلى كتيبتين.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-يتحدث-عن-تغيير-نظام-كييف-بعد-مغادرة-بايدن-للحكم-1083163351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0db6f58d722995b1c8c9ee6805751cbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم

11:40 GMT 15.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية ترسل جنودًا أوكرانيين حرفيا للذبح إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ومعنوياتهم منخفضة للغاية.
وقال سالدو، في حسابه على "تليغرام": "العدو محاصر في كرينكي، وقد تم إنشاء جحيم ناري له بواسطة القنابل والصواريخ والذخيرة من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات دون طيار".

وأضاف: "يجلسون في الأقبية ويمرون واحد تلو الآخر في الليل. وفي اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة فقط، بلغت خسائر العدو الإجمالية المئات من المسلحين".

ووفقا لسالدو، فإن متوسط ​​عمر الجندي الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر هو حوالي يومين. عند العبور وأثناء وجوده على الضفة اليسرى، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل كتيبة ونصف على الأقل إلى كتيبتين.

وقال سالدو: "الحالة المعنوية لغالبية جنود نظام كييف متدنية للغاية. وهذا ليس مفاجئا - يتم إرسالهم ببساطة للذبح. كل يوم تقريبا تستسلم مجموعات جديدة، من 2-3 إلى 11-13 مسلحا".

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
رئيس وزراء أوكراني أسبق يتحدث عن تغيير نظام كييف بعد مغادرة بايدن للحكم
08:54 GMT
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور11:32 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала