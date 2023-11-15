https://sputnikarabic.ae/20231115/حاكم-مقاطعة-خيرسون-مجموعات-من-القوات-الأوكرانية-تستسلم-كل-يوم-1083168506.html

حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم

حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية ترسل جنودًا أوكرانيين حرفيا للذبح إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ومعنوياتهم... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T11:40+0000

2023-11-15T11:40+0000

2023-11-15T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سالدو، في حسابه على "تليغرام": "العدو محاصر في كرينكي، وقد تم إنشاء جحيم ناري له بواسطة القنابل والصواريخ والذخيرة من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات دون طيار".ووفقا لسالدو، فإن متوسط ​​عمر الجندي الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر هو حوالي يومين. عند العبور وأثناء وجوده على الضفة اليسرى، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل كتيبة ونصف على الأقل إلى كتيبتين.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة

https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-يتحدث-عن-تغيير-نظام-كييف-بعد-مغادرة-بايدن-للحكم-1083163351.html

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