https://sputnikarabic.ae/20231115/حاكم-مقاطعة-خيرسون-مجموعات-من-القوات-الأوكرانية-تستسلم-كل-يوم-1083168506.html
حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية ترسل جنودًا أوكرانيين حرفيا للذبح إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ومعنوياتهم... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:40+0000
2023-11-15T11:40+0000
2023-11-15T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg
وقال سالدو، في حسابه على "تليغرام": "العدو محاصر في كرينكي، وقد تم إنشاء جحيم ناري له بواسطة القنابل والصواريخ والذخيرة من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات دون طيار".ووفقا لسالدو، فإن متوسط عمر الجندي الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر هو حوالي يومين. عند العبور وأثناء وجوده على الضفة اليسرى، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل كتيبة ونصف على الأقل إلى كتيبتين.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة
https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-يتحدث-عن-تغيير-نظام-كييف-بعد-مغادرة-بايدن-للحكم-1083163351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0db6f58d722995b1c8c9ee6805751cbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية ترسل جنودًا أوكرانيين حرفيا للذبح إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ومعنوياتهم منخفضة للغاية.
وقال سالدو، في حسابه على "تليغرام": "العدو محاصر في كرينكي، وقد تم إنشاء جحيم ناري له بواسطة القنابل والصواريخ والذخيرة من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات دون طيار".
وأضاف: "يجلسون في الأقبية ويمرون واحد تلو الآخر في الليل. وفي اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة فقط، بلغت خسائر العدو الإجمالية المئات من المسلحين".
ووفقا لسالدو، فإن متوسط عمر الجندي الأوكراني على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر هو حوالي يومين. عند العبور وأثناء وجوده على الضفة اليسرى، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل كتيبة ونصف على الأقل إلى كتيبتين.
وقال سالدو: "الحالة المعنوية لغالبية جنود نظام كييف متدنية للغاية. وهذا ليس مفاجئا - يتم إرسالهم ببساطة للذبح. كل يوم تقريبا تستسلم مجموعات جديدة، من 2-3 إلى 11-13 مسلحا".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيخ وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة