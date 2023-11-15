https://sputnikarabic.ae/20231115/خبير-إسرائيل-ترى-نفسها-فوق-القانون-الدولي-ولن-تتوقف-إلا-إذا-أمرتها-الدول-الغربية-بذلك-1083175598.html
خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك
خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T13:56+0000
2023-11-15T13:56+0000
2023-11-15T13:56+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك
خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك
أنقرة ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو لـ "بلا قيود":الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، د. أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:"الأونروا" تحذر من توقف العمليات الإنسانية في غزة بسبب نقص الوقود، ومصادر إعلامية تؤكّد مغادرة "الأونروا" والصحة العالمية القطاع. عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:زعيم "أنصار الله" اليمنية يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة. ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:فعاليات اليوم الثاني من أعمال الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي في دورته الثانية. عن دور الإعلام وأهمية مصداقية المعلومة في وقتنا الراهن، قال الأمين العام للاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، الأستاذ فارس محمد الصليحي في حديثه لوكالة "سبوتنيك":ومن جهته، تحدّث المستشار الإعلامي السعودي، أحمد القرني لـ "سبوتنيك"، عن قدرة المملكة العربية السعودية اليوم على التطوير والازدهار وصناعة سعودية جديدة:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أنقرة ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو لـ "بلا قيود":
"إنّ هذا الحراك القانوني الذي تقوله أنقرة من خلال هذه الدعوى قد يكون له آثار إيجابية على المنظمات والدول للانضمام لها، ومن ضمن الدول التي من الممكن أن تنضم للدعوى القضائية لمحاسبة نتنياهو بجرائم الحرب، قد تنضم روسيا والدول الناطقة باللغة التركية، والكثير من المنظمات الحقوقية، لا سيما الموجودة في قطر وفلسطين والعالم العربي، وإسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي والإنساني ولن تتوقف عن جرائمها إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك".
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، د. أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:
"واضح أن الفشل في تحقيق أهداف العملية العسكرية، بسحق المقاومة وبالتحديد القضاء على حماس، أعطاهم الذريعة بالموافقة الأمريكية، بالانتقام وباقتحام المستشفيات، وبالتحديد مستشفى الشفاء، وهم يعلمون جيدا أنه ليس هناك أي تواجد عسكري للمقاومة".
"الأونروا" تحذر من توقف العمليات الإنسانية في غزة بسبب نقص الوقود، ومصادر إعلامية تؤكّد مغادرة "الأونروا" والصحة العالمية القطاع. عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:
"إنّ خروج المنظمات الإنسانية من قطاع غزة قد يهدد بكارثة إنسانية، الحقيقة أن الوضع قبل السابع من أكتوبر أيضا كان كارثيا، ونفاذ الوقود من جميع المستشفيات أصبح وصمة عار على المجتمع الدولي وعلى كل المعنيين، وإسرائيل اليوم لا تتحرج بأنها تعتبر المسشفيات أهدافا عسكرية، وتصوير احتلال مستشفى على أنه إنجاز عسكري وهذا سابقة في التاريخ".
زعيم "أنصار الله" اليمنية يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة. ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:
"هذه التصريحات تأتي تأكيدا لما أعلن عنه سابقا القائد عبد الملك الحوثي، بأننا لن نتخلى عن غزة، وما يحصل في غزة من جرائم إبادة بحق الفلسطينيين، هو أقل ما يمكن أن نقدمه لليمن".
رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:
"هذا النظام في كييف لم يستطع حتى الآن القيام بأي عمل، وبالتحديد الأعمال العسكرية، دون المساعدة المباشرة سواء بأسلحة وذخائر، ودون تمويل الخزانة الأوكرانية، وخاصة للجيش وللقوى الأمنية من الخزانة الأمريكية، فمن دون المساعدات ستنشل حركة هذا النظام".
فعاليات اليوم الثاني من أعمال الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي في دورته الثانية. عن دور الإعلام وأهمية مصداقية المعلومة في وقتنا الراهن، قال الأمين العام للاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، الأستاذ فارس محمد الصليحي في حديثه لوكالة "سبوتنيك":
"لا أعتقد أن هناك إعلاما مهنيا 100 بالمئة، وربما في ملف الحرب في اليمن رأينا كيف أن هناك بعض الإعلام كان سلبا نوعا ما لأهداف تخدم مصالح دول ولا تخدم المهنية، ومن خلال الكونغرس الإعلامي العالمي نأمل أن يتطور الإعلام وألا تترك القنوات الإعلامية الفرصة للمتسلقين في السوشيل ميديا، لأنها المعركة القادمة".
ومن جهته، تحدّث المستشار الإعلامي السعودي، أحمد القرني لـ "سبوتنيك"، عن قدرة المملكة العربية السعودية اليوم على التطوير والازدهار وصناعة سعودية جديدة:
"إنّ المملكة العربية السعودية اليوم تحاول إعادة تعريف نفسها للعالم من جديد، وبلادنا اليوم قائمة على قدرة بشرية هائلة ومتفردة في المنطقة وحققت أرقاما قياسية على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والسياحي، ومن أهم العناوين الأساسية التي يرى العالم المملكة بها هو البعد السياحي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...