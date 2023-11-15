https://sputnikarabic.ae/20231115/خبير-إسرائيل-ترى-نفسها-فوق-القانون-الدولي-ولن-تتوقف-إلا-إذا-أمرتها-الدول-الغربية-بذلك-1083175598.html

خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك

خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T13:56+0000

2023-11-15T13:56+0000

2023-11-15T13:56+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك خبير: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولن تتوقف إلا إذا أمرتها الدول الغربية بذلك

أنقرة ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الصدد، قال الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو لـ "بلا قيود":الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، د. أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:"الأونروا" تحذر من توقف العمليات الإنسانية في غزة بسبب نقص الوقود، ومصادر إعلامية تؤكّد مغادرة "الأونروا" والصحة العالمية القطاع. عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:زعيم "أنصار الله" اليمنية يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة. ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:فعاليات اليوم الثاني من أعمال الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي في دورته الثانية. عن دور الإعلام وأهمية مصداقية المعلومة في وقتنا الراهن، قال الأمين العام للاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، الأستاذ فارس محمد الصليحي في حديثه لوكالة "سبوتنيك":ومن جهته، تحدّث المستشار الإعلامي السعودي، أحمد القرني لـ "سبوتنيك"، عن قدرة المملكة العربية السعودية اليوم على التطوير والازدهار وصناعة سعودية جديدة:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

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