https://sputnikarabic.ae/20231115/دراسة-علمية-تكشف-عن-سبب-انخفاض-خصوبة-الرجال-إلى-النصف-آخر-5-عقود-1083165745.html

دراسة علمية تكشف عن سبب انخفاض خصوبة الرجال إلى النصف آخر 5 عقود

دراسة علمية تكشف عن سبب انخفاض خصوبة الرجال إلى النصف آخر 5 عقود

توصلت دراسة حديثة قام بها مجموعة من العلماء الإيطاليين والأمريكيين إلى سبب أدى إلى انخفاض كبير في خصوبة الرجال البالغين في جميع أنحاء العالم. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T09:45+0000

2023-11-15T09:45+0000

2023-11-15T09:45+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103682/24/1036822476_0:149:1921:1229_1920x0_80_0_0_02dbf8da7d05e502a3364eb53ee679ef.jpg

وفي دراسة تم نشرها على موقع "ساينس أليرت"، والتي من خلالها تم ربط التعرض للمبيدات الحشرية بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال البالغين في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمراجعة جديدة لـ 25 دراسة امتدت لما يقرب من 50 عامًا.وذكر فريق البحث من إيطاليا والولايات المتحدة أنها المراجعة المنهجية "الأكثر شمولاً" للموضوع حتى الآن.وحسب فريق الدراسة فإن النتائج التي توصلوا إليها قابلة للتعميم، نظرا لأن طريقتهم في البحث أخذت في الاعتبار حدود كل دراسة، لذلك توصي ورقتهم المنشورة بتقليل التعرض لنوعي المبيدات الحشرية التي تمت دراستها للحفاظ على خصوبة.تقول المؤلفة الأولى لورين إليس، عالمة صحة السكان في جامعة نورث إيسترن: إن "فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية نظرًا لوجودها في كل مكان في البيئة، ويتعرضون الأخاص في المقام الأول للمبيدات الحشرية من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة". وذكر أحد مؤلفو الدراسة ميليسا بيري، عالمة الأوبئة وعالمة الأحياء الدقيقة في جامعة جورج ماسون: "بغض النظر عن حجم الدراسة، سواء كانت أكبر أو أصغر دراسة، كان هناك ارتباط ثابت مع زيادة التعرض للمبيدات الحشرية المرتبطة بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية".وأشارت الدراسة أيضا، أنه هناك علاقة بين انخفاض تركيز الحيوانات المنوية وعوامل أخرى تتعلق بصحة الذكور أيضًا، مثل زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومع ذلك، فإن العثور على شيئين مرتبطين لا يثبت أن أحدهما مسؤول عن الآخر أو نتيجة له، و"ما زلنا لا نعرف الآلية الكامنة وراء التأثيرات".ونوّهت الدراسة إلى وجود عوامل مهمة أخرى يمكن أن تؤثر على الخصوبة مع مرور الوقت، وتم ربط تلوث الهواء بانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية لدى كل من البشر والحيوانات في العديد من الدراسات السابقة. كما تشير الأبحاث الحديثة التي أجريت على الفئران إلى أن التلوث يؤدي إلى فقدان إنتاج الحيوانات المنوية من خلال العمليات الالتهابية في أدمغتهم، حسب ما أفادت الدراسةوذكر بيري: "لقد وصلت الأدلة المتاحة إلى نقطة يتعين علينا فيها اتخاذ إجراءات تنظيمية لتقليل التعرض للمبيدات الحشرية".

https://sputnikarabic.ae/20231115/باحثون-يكشفون-عن-فوائد-عديدة-لأحد-أنواع-الصيام-1083161688.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, علوم