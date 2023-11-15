https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-يتحدث-عن-تغيير-نظام-كييف-بعد-مغادرة-بايدن-للحكم-1083163351.html
رئيس وزراء أوكراني أسبق يتحدث عن تغيير نظام كييف بعد مغادرة بايدن للحكم
رئيس وزراء أوكراني أسبق يتحدث عن تغيير نظام كييف بعد مغادرة بايدن للحكم
توقع رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق، نيكولاي أزاروف، حدوث تغيير في السلطة في كييف في حال هزيمة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات المقبلة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T08:54+0000
2023-11-15T08:54+0000
2023-11-15T08:54+0000
العالم
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كتب أزاروف ذلك في منشور على منصة "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أنه "إذا تغيرت الإدارة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فسوف تأتي إدارة جمهورية، وعلى الأرجح سيكون هناك تغيير في النظام في كييف".وفي الوقت نفسه، يرى أن الغرب قد يكون لديه مرشحون من المرجح أن يحلوا محل زيلينسكي، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، كانت الولايات المتحدة تعد عدة مرشحين آخرين من وراء ظهره.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-يكشف-تضحية-بايدن-بزيلينسكي-1083162252.html
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العالم
رئيس وزراء أوكراني أسبق يتحدث عن تغيير نظام كييف بعد مغادرة بايدن للحكم
توقع رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق، نيكولاي أزاروف، حدوث تغيير في السلطة في كييف في حال هزيمة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات المقبلة.
كتب أزاروف ذلك في منشور على منصة "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أنه "إذا تغيرت الإدارة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فسوف تأتي إدارة جمهورية، وعلى الأرجح سيكون هناك تغيير في النظام في كييف".
وشدد أزاروف على أن إدارة بايدن راهنت على فلاديمير زيلينسكي، وسيكون رحيله أيضًا بمثابة هزيمة للسلطات الأمريكية و"جميع الشخصيات السياسية الأخرى التي احتضنته وقبلته والتقطت الصور معه ورحبت به بالتصفيق".
وفي الوقت نفسه، يرى أن الغرب قد يكون لديه مرشحون من المرجح أن يحلوا محل زيلينسكي، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، كانت الولايات المتحدة تعد عدة مرشحين آخرين من وراء ظهره.