https://sputnikarabic.ae/20231115/عبد-اللهيان-المقاومة-الفلسطينية-مستعدة-لوقف-هجماتها-إذا-توقفت-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1083170563.html

عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية مستعدة لوقف هجماتها إذا توقفت "الإبادة الجماعية" في غزة

عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية مستعدة لوقف هجماتها إذا توقفت "الإبادة الجماعية" في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تتسع، لافتا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة "لوقف العدوان على القطاع". 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T12:28+0000

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2023-11-15T12:28+0000

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وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في جنيف، اليوم الأربعاء.وأوضح أن دعم أمريكا لإسرائيل تسبب في استمرارية الحرب، مؤكدا ضرورة التركيز على جهود وقف إطلاق النار والإنهاء الفوري للحرب.وتابع عبد اللهيان: "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية لتحقيق أهداف قمة الرياض لمساعدة شعب غزة".بدوره، أكد غريفيث أهمية إيجاد حل لهذه القضية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وخاصة مسألة الوقود.وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري لمستشفى الشفاء ووصفه بالمأساة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/إيران-ترد-على-نفي-أمريكا-أرسلتم-إلينا-رسالة-عن-هدنة-في-غزة-لكنكم-تكذبون-1082886552.html

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