https://sputnikarabic.ae/20231115/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لحماية-الموجودين-في-مجمع-الشفاء-الطبي-1083162807.html
فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الموجودين في مجمع الشفاء الطبي
فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الموجودين في مجمع الشفاء الطبي
أدانت وزارة الخارجية الفسطينية، اليوم الأربعاء، اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، في قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T08:22+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة، في بيان، إن "اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا".وأضافت: "استهداف القوات الإسرائيلية المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-تكشف-عن-فظائع-تحدث-داخل-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-1083090360.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الموجودين في مجمع الشفاء الطبي
أدانت وزارة الخارجية الفسطينية، اليوم الأربعاء، اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، في قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة، في بيان، إن "اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا".
وأضافت: "استهداف القوات الإسرائيلية المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية".
وحمّل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.