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https://sputnikarabic.ae/20231115/قصف-وبرق-ورعد-مشاهد-من-غزة-مع-حلول-منخفض-جوي-1083164559.html
قصف وبرق ورعد... مشاهد من غزة مع حلول منخفض جوي
قصف وبرق ورعد... مشاهد من غزة مع حلول منخفض جوي
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"صورًا للبرق في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع حلول منخفض جوي واستمرار القصف الإسرائيلي للقطاع. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار قطاع غزة
фото, صور, أخبار قطاع غزة

قصف وبرق ورعد... مشاهد من غزة مع حلول منخفض جوي

10:32 GMT 15.11.2023
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك"صورًا للبرق في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع حلول منخفض جوي واستمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.
© AFP 2023 / Jack Guez

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / Jack Guez

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

© AFP 2023 / Fadel Senna

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

© AFP 2023 / Jack Guez

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / Jack Guez

قنابل ضوئية بينما يضيء البرق السماء أثناء القصف العسكري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023

© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / Mohammed Abed

البرق يضيء السماء خلال عاصفة فوق رفح في جنوب قطاع غزة في 14 نوفمبر 2023 ، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

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