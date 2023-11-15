https://sputnikarabic.ae/20231115/لافروف-إيران-ولبنان-لا-تريدان-التورط-في-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083168352.html
لافروف: إيران ولبنان لا يريدان التورط في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
لافروف: إيران ولبنان لا يريدان التورط في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:21+0000
2023-11-15T11:21+0000
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روسيا
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقال لافروف: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان يريد أي تورط في هذه الأزمة ".وأوضح خلال مقابلة مع قناة "آر تي": "لا أرى أي رغبة من جانب إيران أو أي دولة أخرى لحرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة هي أنه إذا تم النظر إلى هذا التقييد على أنه ضعف، كضوء أخضر: أن تفعل ما تريد في غزة ، فسيكون ذلك خطأ كبيرا".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إسرائيل-تعلن-عن-تعليق-مؤقت-للنشاطات-العسكرية-بمناطق-محددة-في-غزة-1083164037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
لافروف: إيران ولبنان لا يريدان التورط في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
11:21 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 15.11.2023)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.
وقال لافروف: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان يريد أي تورط في هذه الأزمة ".
ووفقا له، فإن هاتين الدولتين لن تشاركا في الصراع إذا لم تكن هناك استفزازات، على الرغم من وجود "حزب الله" في لبنان والحركات الموالية للفلسطينيين في إيران.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة "آر تي": "لا أرى أي رغبة من جانب إيران أو أي دولة أخرى لحرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة هي أنه إذا تم النظر إلى هذا التقييد على أنه ضعف، كضوء أخضر: أن تفعل ما تريد في غزة ، فسيكون ذلك خطأ كبيرا".
وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.