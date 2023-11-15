https://sputnikarabic.ae/20231115/ما-الفرق-بين-صواريخ-كورنيت---إي-وكورنيت---إي-إم-الروسية-1083179962.html

ما الفرق بين صواريخ "كورنيت - إي" و"كورنيت - إي إم" الروسية؟

ما الفرق بين صواريخ "كورنيت - إي" و"كورنيت - إي إم" الروسية؟

تمثل الصواريخ الموجهة الخارقة للدروع أكبر تهديد للدبابات والمدرعات في المعارك البرية، ويشمل ذلك صواريخ "كورنيت - إي" و"كورنيت - إي إم" الروسية، التي تمتلك رؤوس... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T16:59+0000

2023-11-15T16:59+0000

2023-11-15T16:59+0000

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ويمثل "كورنيت - إي" نسخة محمولة للمشاة كما يمكن تثبيته على مركبات وهو عبارة عن صاروخ مثبت على منصة ذات 3 قوائم، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.أما "كورنيت - إي إم" فهو نسخة مخصصة للمركبات بـ8 صواريخ، ويمكنه إطلاق أكثر من صاروخ على نفس الهدف في وقت واحد لتحقيق مستويات تدمير دقيقة وفتاكة.وبينما يمتلك "كورنيت - إي" نظام توجيه بالليزر نصف آلي، فإن "كورنيت - إي إم" مزود بنظام توجيه ليزري آلي، وكلاهما يمكنه تحقيق اختراقات للدروع الفولاذية، التي يزيد سمكها عن 100 سنتيمتر، بعد تجاوز الدروع التفاعلية الخارجية للدبابة.وتمتلك نسختا "كورنيت" قدرة عالية على تجاوز وسائل الحرب الإلكترونية وخاصة أنظمة التشويش المعادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف سواء كان مركبة مدرعة أو دبابة، أو حتى تحصينات عسكرية.وتجمع النسختان بين ميزة العمل بكفاءة على مدار الساعة ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية، حسبما ذكر الموقع الروسي.وفيما يتعلق بالنقل من مكان إلى آخر، وفقا لظروف القتال، فإن "كورنيت - إي" يمكن طيه في حقيبة خاصة يسهل نقلها وفتحها في ساحة القتال في وقت قصير، وهو ما يعني أنه يمكن تحديد الهدف والتصويب عليه وتدميره بواسطة جندي واحد، خلال مهام محددة.وفي المقابل، فإن "كورنيت - إي إم"، الذي يتم تثبيته على مركبات يمتلك ميزة أخرى وهي القدرة على رصد وتدمير عدد أكبر من الأهداف بفضل امتلاكه 8 صواريخ يمكن تشغيلها آليا لضرب هدفين في ذات الوقت، كما يمكنه إطلاق صاروخين على هدف واحدة إذا تطلب الأمر.يتراوح مدى صواريخ "كورنيت - إي" نهارا بين 100 متر و5.5 كيلومتر، وليلا بين 100 متر و4.5 كيلومتر.أما مدى "كورنيت - إي إم" فإنه يتراوح بين 150 مترا و10 كيلومترات، ويختلف ذلك، وفقا لنوع الرأس الحربي سواء كان شديد الانفجار أو ترادفيا شديد الانفجار مضادا للدبابات.ويعني ذلك أن المدى المؤثر لـ"كورنيت - إي إم" يقدر بنحو ضعف مدى "كورنيت - إي"، ويضاف إلى ذلك زيادة دقة التوجيه وإصابة الهدف إلى 5 أضعاف.وبينما يتجاوز كلاهما الدروع التفاعلية للدبابات، فإن معدل اختراق "كورنيت - إي" للدروع الفولاذية يتراوح بين 100 و120 سم، في حين أن "كورنيت - إي إم" يمتلك قدرة اختراق أكبر تتراوح بين 110 إلى 130 سم.وبفضل صواريخه الخارقة، فإن صواريخ "كورنيت" يمكنها تدمير قائمة واسعة من الأهداف، التي تشمل الدبابات والمدرعات والحصون العسكرية، كما يمكن استخدامها ضد المروحيات والطائرات المسيرة.

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