https://sputnikarabic.ae/20231115/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-اليوم-الأربعاء-على-مشروع-قرار-بشأن-غزة-يركز-على-حماية-الأطفال-1083180085.html
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن غزة يركز على حماية الأطفال
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن غزة يركز على حماية الأطفال
أفادت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار، يركز على حماية الأطفال في قطاع غزة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T16:32+0000
2023-11-15T16:32+0000
2023-11-15T16:32+0000
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وقالت فريزر في تصريحات للصحفيين: "لم نقرر الوقت المحدد للتصويت على القرار لكنه سيتم اليوم".ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال، ويدعو إلى الإعلان عن هدن إنسانية طويلة، وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لعدد كاف من الأيام.ووفقا للمشروع، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.كما يحث مشروع القرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، خاصة الأطفال.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية؛ وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-معبر-رفح-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إدخال-25-ألف-لتر-من-وقود-لوكالة-الأونروا-وليس-لقطاع-غزة-1083179506.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن غزة يركز على حماية الأطفال
أفادت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار، يركز على حماية الأطفال في قطاع غزة.
وقالت فريزر في تصريحات للصحفيين: "لم نقرر الوقت المحدد للتصويت على القرار لكنه سيتم اليوم".
ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال، ويدعو إلى الإعلان عن هدن إنسانية طويلة، وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لعدد كاف من الأيام.
ووفقا للمشروع، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.
كما يحث مشروع القرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، خاصة الأطفال.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية؛ وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.