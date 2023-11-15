https://sputnikarabic.ae/20231115/مجلس-الأمن-يرفض-التعديل-الروسي-على-مشروع-قرار-مالطا-1083183887.html

مجلس الأمن يرفض التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا

مجلس الأمن يرفض التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي لم يقبل التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا على الجزء العملي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: يدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".ومشروع قرار مالطا يدعو فقط لهدنة انسانية، إذ لا توجد دعوة لهدنة أو وقف لإطلاق النار.ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال، ويدعو إلى الإعلان عن هدن إنسانية طويلة وإنشاء ممرات إنسانية في غزة، لعدد كاف من الأيام.كما يحث مشروع القرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، خاصة الأطفال.وصوتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا، التي لم يتم تضمين تعديلها، الذي يدعو إلى هدنة فورية.ويدعو أيضا إلى الإعلان العاجل عن هدنة إنسانية ممتدة وممرات إنسانية في قطاع غزة، "لعدد كاف من الأيام". ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بما في ذلك الأطفال، الذين تحتجزهم "حماس" والجماعات الأخرى، بحسب القرار.وفي الوقت ذاته، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20231115/في-بيان-عسكري-جديد-الجيش-الإسرائيلي-يدعو-سكان-خان-يونس-جنوبي-غزة-إلى-إخلاء-منازلهم-1083181690.html

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