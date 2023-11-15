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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يعلن-أسباب-هزيمة-زيلينسكي--1083171056.html
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن تكتيكات الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، أدت إلى فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T12:48+0000
2023-11-15T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر مدونته على موقع "يوتيوب": "استراتيجية زيلينسكي بأكملها... لتكثيف القمع داخل البلاد وتعزيز الدكتاتورية، ومواصلة الأحكام العرفية هي عديمة الجدوى على الإطلاق. اقبضو على الرجال، لا تقبضوا عليهم في المدن، أرسلوهم إلى الجبهة. لايعطي أي شيء".وبحسب سوسكين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في التقدم فحسب، بل لم تتمكن أيضًا من الحفاظ على سيطرتها على جميع مواقعها.وأضاف: "هذه هي هزيمة زيلينسكي، وهي في الأساس انهياره، لأنه بهذه الطريقة... ينتهي الهجوم المضاد".وفي وقت سابق، قال سوسكين: "كل يوم هناك اعتقالات وقمع وأعمال انتقامية ومحاكم مختلفة، والسلطة القضائية تابعة بالكامل لزيلينسكي، ومكتب المدعي العام، وغيرها من الهياكل. هذا هو الطريق إلى الحرب الأهلية".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html
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روسيا, العالم

مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"

12:48 GMT 15.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن تكتيكات الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، أدت إلى فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سوسكين عبر مدونته على موقع "يوتيوب": "استراتيجية زيلينسكي بأكملها... لتكثيف القمع داخل البلاد وتعزيز الدكتاتورية، ومواصلة الأحكام العرفية هي عديمة الجدوى على الإطلاق. اقبضو على الرجال، لا تقبضوا عليهم في المدن، أرسلوهم إلى الجبهة. لايعطي أي شيء".

وأضاف: "إذا لم تكن لديك القوة لتحرير الأراضي، لا نقديًا ولا عسكريًا ولا جسديًا، فيجب علينا البحث عن خط آخر".

وبحسب سوسكين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في التقدم فحسب، بل لم تتمكن أيضًا من الحفاظ على سيطرتها على جميع مواقعها.

وأشار إلى أن قرار زيلينسكي، الشخصي بتعيين، رستم عمروف، وزيرا للدفاع أدى إلى انقسام مفتوح بين القيادة السياسية في البلاد والجيش، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وأضاف: "هذه هي هزيمة زيلينسكي، وهي في الأساس انهياره، لأنه بهذه الطريقة... ينتهي الهجوم المضاد".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يحذر من "كارثة" بسبب زيلينسكي
1 نوفمبر, 14:24 GMT
وفي وقت سابق، قال سوسكين: "كل يوم هناك اعتقالات وقمع وأعمال انتقامية ومحاكم مختلفة، والسلطة القضائية تابعة بالكامل لزيلينسكي، ومكتب المدعي العام، وغيرها من الهياكل. هذا هو الطريق إلى الحرب الأهلية".
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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