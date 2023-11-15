https://sputnikarabic.ae/20231115/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يعلن-أسباب-هزيمة-زيلينسكي--1083171056.html

مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"

مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق يعلن أسباب "هزيمة زيلينسكي"

أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن تكتيكات الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، أدت إلى فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T12:48+0000

2023-11-15T12:48+0000

2023-11-15T12:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سوسكين عبر مدونته على موقع "يوتيوب": "استراتيجية زيلينسكي بأكملها... لتكثيف القمع داخل البلاد وتعزيز الدكتاتورية، ومواصلة الأحكام العرفية هي عديمة الجدوى على الإطلاق. اقبضو على الرجال، لا تقبضوا عليهم في المدن، أرسلوهم إلى الجبهة. لايعطي أي شيء".وبحسب سوسكين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في التقدم فحسب، بل لم تتمكن أيضًا من الحفاظ على سيطرتها على جميع مواقعها.وأضاف: "هذه هي هزيمة زيلينسكي، وهي في الأساس انهياره، لأنه بهذه الطريقة... ينتهي الهجوم المضاد".وفي وقت سابق، قال سوسكين: "كل يوم هناك اعتقالات وقمع وأعمال انتقامية ومحاكم مختلفة، والسلطة القضائية تابعة بالكامل لزيلينسكي، ومكتب المدعي العام، وغيرها من الهياكل. هذا هو الطريق إلى الحرب الأهلية".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.

https://sputnikarabic.ae/20231101/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-يحذر-من-كارثة-بسبب-زيلينسكي--1082699455.html

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