https://sputnikarabic.ae/20231115/مشاهد-لتدمير-مدرعة-أوكرانية-استفزت-الجيش-الروسي-فـلقيت-حتفها-فيديو-1083161994.html
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو
ترصّدت مجموعة جنود من القوات الخاصة من مفرزة "سيبيريا" التابعة لمجوعة "الجنوب" الروسية مركبة مشاة قتالية للعدو كانت تطلق النار يوميًا على مواقع القوات المسلحة... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T06:53+0000
2023-11-15T06:53+0000
2023-11-15T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وراقب الجيش العدو لعدة أيام، ونتيجة لذلك اختار الموقع الأكثر جدوى لضرب المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات، حيث وجهت المجموعة صاروخا مضادا للدروع في جنح الظلام نحو الهدف ودمرته بنجاح.شاهد أيضا... مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو
ترصّدت مجموعة جنود من القوات الخاصة من مفرزة "سيبيريا" التابعة لمجوعة "الجنوب" الروسية مركبة مشاة قتالية للعدو كانت تطلق النار يوميًا على مواقع القوات المسلحة الروسية بالقرب من كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وراقب الجيش العدو لعدة أيام، ونتيجة لذلك اختار الموقع الأكثر جدوى لضرب المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات، حيث وجهت المجموعة صاروخا مضادا للدروع في جنح الظلام نحو الهدف ودمرته بنجاح.
كما تم تدمير مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتحرك بالتوازي مع ناقلة الجنود.