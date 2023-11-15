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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/مشاهد-لتدمير-مدرعة-أوكرانية-استفزت-الجيش-الروسي-فـلقيت-حتفها-فيديو-1083161994.html
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو
ترصّدت مجموعة جنود من القوات الخاصة من مفرزة "سيبيريا" التابعة لمجوعة "الجنوب" الروسية مركبة مشاة قتالية للعدو كانت تطلق النار يوميًا على مواقع القوات المسلحة... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T06:53+0000
2023-11-15T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وراقب الجيش العدو لعدة أيام، ونتيجة لذلك اختار الموقع الأكثر جدوى لضرب المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات، حيث وجهت المجموعة صاروخا مضادا للدروع في جنح الظلام نحو الهدف ودمرته بنجاح.شاهد أيضا... مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية "استفزت" الجيش الروسي فـ"لقيت حتفها"... فيديو

06:53 GMT 15.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةصاروخ روسي يدمر مدرعة أوكرانية
صاروخ روسي يدمر مدرعة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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ترصّدت مجموعة جنود من القوات الخاصة من مفرزة "سيبيريا" التابعة لمجوعة "الجنوب" الروسية مركبة مشاة قتالية للعدو كانت تطلق النار يوميًا على مواقع القوات المسلحة الروسية بالقرب من كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وراقب الجيش العدو لعدة أيام، ونتيجة لذلك اختار الموقع الأكثر جدوى لضرب المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات، حيث وجهت المجموعة صاروخا مضادا للدروع في جنح الظلام نحو الهدف ودمرته بنجاح.
كما تم تدمير مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتحرك بالتوازي مع ناقلة الجنود.
شاهد أيضا... مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
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