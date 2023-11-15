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https://sputnikarabic.ae/20231115/وزيرا-الصحة-المصري-والتركي-يتفقدان-الخدمات-الطبية-المقدمة-للجرحى-الفلسطينيين-في-المستشفيات-المصرية-1083178936.html
وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية
وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية
تفقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، ونظيره التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، عددا من المصابين والجرحى والأطفال الفلسطينيين، الذين يتلقون... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T15:48+0000
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وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين، الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري".وتابع عبدالغفار، بالقول إن الوزيرين المصري والتركي، اطلعا على العمليات الجراحية، التي أُجريت للمصابين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.وقال عبدالغفار، إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة، والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الأونروا-نحتاج-160-ألف-لتر-من-الوقود-يوميا-للعمليات-الإنسانية-الأساسية-في-غزة--1083178276.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

15:48 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 15.11.2023)
© Photo / The Egyptian Ministry of Healthوزير الصحة المصري يتفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين
وزير الصحة المصري يتفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Photo / The Egyptian Ministry of Health
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تفقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، ونظيره التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، عددا من المصابين والجرحى والأطفال الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.
وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين، الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري".
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية - سبوتنيك عربي
1/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية - سبوتنيك عربي
2/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية - سبوتنيك عربي
4/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

1/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

2/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

3/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

4/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

5/5
© Photo / The Egyptian Ministry of Health

وزيرا الصحة المصري والتركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وتابع عبدالغفار، بالقول إن الوزيرين المصري والتركي، اطلعا على العمليات الجراحية، التي أُجريت للمصابين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا، فيليب لازاريني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
الأونروا: نحتاج 160 ألف لتر من الوقود يوميا للعمليات الإنسانية الأساسية في غزة
15:38 GMT
وقال عبدالغفار، إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة، والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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