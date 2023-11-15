https://sputnikarabic.ae/20231115/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-خدمات-الاتصال-ستنقطع-غدا-في-غزة-1083183210.html
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمات الاتصال ستنقطع غدا في غزة
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمات الاتصال ستنقطع غدا في غزة
أفاد وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحاق سدر، اليوم الأربعاء، بأن الاتصالات ستنقطع، غدا الخميس، في قطاع غزة نتيجة نفاد إمدادات الكهرباء. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T20:19+0000
2023-11-15T20:19+0000
2023-11-15T20:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082771916_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_1c1cdf9dad81c78546ef7fb25eda1b10.jpg
وقال سدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، وإجابة على سؤال بشأن إعلانه، في وقت سابق، أن خدمات الاتصالات ستنقطع في غزة، غدا الخميس: "إعلان انقطاع الاتصال، غدا، في قطاع غزة دقيق... وما أكد هذا الأمر هو توقف المولدات الرئيسية والفرعية والاحتياطية عن العمل في حي الشيخ رضوان وخان يونس".وأضاف: "حاليا الاتصالات يتم تشغليها من خلال الكهرباء المخزنة في البطاريات، والتي تكفي سعتها لمدة 24 ساعة فقط".وتابع: "لا توجد بدائل سوى توفير الوقود وتنسيق طريق آمنة للكوادر لتوصيله إلى العناصر التي تتكون منها شبكة الاتصالات".وفيما يتعلق بالتواصل مع مصر وإعلان شركات الاتصالات المصرية استعدادها لإرسال وحدات لتقوية الاتصالات إلى حدود قطاع غزة، أوضح سدر، بالقول: "لا يوجد أي جديد. على صعيد الاستجابة كانت هناك استجابة بشكل واضح وصريح، ونحن ننتظر تطبيق ذلك على الأرض".وأردف سدر، قائلا: "نحن على تواصل مع وزارة الاتصالات المصرية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مصر، وإن شاء الله نرى شيئا على أرض الواقع خلال هذه المحنة، التي تمر بها فلسطين وغزة".ومضى وزير الاتصالات الفلسطيني، بالقول إن "رجل الأعمال والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تراجع عن وعوده بشأن توفير خدمة الاتصالات عبر شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" للمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة، بعدما تلقى تهديدات من إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20231115/في-بيان-عسكري-جديد-الجيش-الإسرائيلي-يدعو-سكان-خان-يونس-جنوبي-غزة-إلى-إخلاء-منازلهم-1083181690.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082771916_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_75e405bb57ae80162f7473b812183a84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمات الاتصال ستنقطع غدا في غزة
أفاد وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحاق سدر، اليوم الأربعاء، بأن الاتصالات ستنقطع، غدا الخميس، في قطاع غزة نتيجة نفاد إمدادات الكهرباء.
وقال سدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، وإجابة على سؤال بشأن إعلانه، في وقت سابق، أن خدمات الاتصالات ستنقطع في غزة، غدا الخميس: "إعلان انقطاع الاتصال، غدا، في قطاع غزة دقيق... وما أكد هذا الأمر هو توقف المولدات الرئيسية والفرعية والاحتياطية عن العمل في حي الشيخ رضوان وخان يونس".
وأضاف: "حاليا الاتصالات يتم تشغليها من خلال الكهرباء المخزنة في البطاريات، والتي تكفي سعتها لمدة 24 ساعة فقط".
وتابع: "لا توجد بدائل سوى توفير الوقود وتنسيق طريق آمنة للكوادر لتوصيله إلى العناصر التي تتكون منها شبكة الاتصالات".
وفيما يتعلق بالتواصل مع مصر وإعلان شركات الاتصالات المصرية استعدادها لإرسال وحدات لتقوية الاتصالات إلى حدود قطاع غزة، أوضح سدر، بالقول: "لا يوجد أي جديد. على صعيد الاستجابة كانت هناك استجابة بشكل واضح وصريح، ونحن ننتظر تطبيق ذلك على الأرض".
وأردف سدر، قائلا: "نحن على تواصل مع وزارة الاتصالات المصرية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مصر، وإن شاء الله نرى شيئا على أرض الواقع خلال هذه المحنة، التي تمر بها فلسطين وغزة".
ومضى وزير الاتصالات الفلسطيني، بالقول إن "رجل الأعمال والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تراجع عن وعوده بشأن توفير خدمة الاتصالات عبر شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" للمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة، بعدما تلقى تهديدات من إسرائيل".