https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-زيلينسكي-وصل-إلى-نقطة-خطيرة-في-علاقته-مع-الغرب-1083197642.html
إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج مواجهة الحقيقة والاعتراف بالوضع الحقيقي للأحداث، وذلك فيما يتعلق بضعف الدعم... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T10:53+0000
2023-11-16T10:53+0000
2023-11-16T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082388495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c156b609df4b23348e3a3eb5de2a819a.jpg
وفي تقرير تم نشره في صحيفة "ذا سبيكتاتور" أشار إلى أن "زيلينسكي قد وقع ضحية الضجة التي أحاطت بالهجوم المضاد، وكان الكثيرون يتوقعون حدوث انفراجة".في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-بريطاني-يعلن-انتصار-بوتين-الوشيك-1083176027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082388495_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_b137f481e1a1dfc9604284eb42d3f449.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
10:53 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.11.2023)
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج مواجهة الحقيقة والاعتراف بالوضع الحقيقي للأحداث، وذلك فيما يتعلق بضعف الدعم الغربي.
وفي تقرير تم نشره في صحيفة "ذا سبيكتاتور" أشار إلى أن "زيلينسكي قد وقع ضحية الضجة التي أحاطت بالهجوم المضاد، وكان الكثيرون يتوقعون حدوث انفراجة".
وأضافت الصحيفة أنه على هذه الخلفية، "ينشأ انقسام واضح بينه وبين القيادة العسكرية، ويشكو جنود القوات المسلحة الأوكرانية من الظروف الرهيبة على الجبهة"، وتتابع الصحيفة أن "مئات الأوكرانيين يحاولون كل أسبوع مغادرة البلاد لتجنب التعبئة".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الوضع الحالي تحول في النهاية بالنسبة لزيلينسكي، حيث تم استبدال التوقعات الغربية بخيبة الأمل، وهو أمر خطير بالنسبة للرئيس الأوكراني".
في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.