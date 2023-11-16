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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-زيلينسكي-وصل-إلى-نقطة-خطيرة-في-علاقته-مع-الغرب-1083197642.html
إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج مواجهة الحقيقة والاعتراف بالوضع الحقيقي للأحداث، وذلك فيما يتعلق بضعف الدعم... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T10:53+0000
2023-11-16T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي تقرير تم نشره في صحيفة "ذا سبيكتاتور" أشار إلى أن "زيلينسكي قد وقع ضحية الضجة التي أحاطت بالهجوم المضاد، وكان الكثيرون يتوقعون حدوث انفراجة".في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-بريطاني-يعلن-انتصار-بوتين-الوشيك-1083176027.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب

10:53 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.11.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج مواجهة الحقيقة والاعتراف بالوضع الحقيقي للأحداث، وذلك فيما يتعلق بضعف الدعم الغربي.
وفي تقرير تم نشره في صحيفة "ذا سبيكتاتور" أشار إلى أن "زيلينسكي قد وقع ضحية الضجة التي أحاطت بالهجوم المضاد، وكان الكثيرون يتوقعون حدوث انفراجة".

وأضافت الصحيفة أنه على هذه الخلفية، "ينشأ انقسام واضح بينه وبين القيادة العسكرية، ويشكو جنود القوات المسلحة الأوكرانية من الظروف الرهيبة على الجبهة"، وتتابع الصحيفة أن "مئات الأوكرانيين يحاولون كل أسبوع مغادرة البلاد لتجنب التعبئة".

8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني يعلن انتصار بوتين "الوشيك"
أمس, 14:03 GMT

وخلصت الصحيفة إلى أن "الوضع الحالي تحول في النهاية بالنسبة لزيلينسكي، حيث تم استبدال التوقعات الغربية بخيبة الأمل، وهو أمر خطير بالنسبة للرئيس الأوكراني".

في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
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