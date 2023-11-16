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https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-غربي-إسرائيل-لم-تعرض-أي-نفق-أو-أسير-أو-قيادي-لـحماس-في-الشفاء-فيديو-1083208978.html
إعلام غربي: إسرائيل لم تعرض أي نفق أو أسير أو قيادي لـ"حماس" في "الشفاء".. فيديو
إعلام غربي: إسرائيل لم تعرض أي نفق أو أسير أو قيادي لـ"حماس" في "الشفاء".. فيديو
أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرض أيًا من الأنفاق التي تحدّث مرارًا عن وجودها أسفل مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه وقصف محيطه. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T13:14+0000
2023-11-16T13:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.وعرض الفيديو المرفق بالتقرير بندقيتين من نوع "كلاشنيكوف" الروسية، وبضعة أشرطة من الذخيرة في غرفة فحص الرنين المغناطيسي في المستشفى، دون أن تظهر في الفيديو ترسانة الأسلحة التي تحدثت إسرائيل مرارًا عن وجودها أسفل المستشفى.وأفادت صحيفة "فوكس نيوز" بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر على كتب إرشادات عسكرية تابعة لـ"حماس" مثل "تكتيكات العمليات التعرضية" تحمل شعار "كتائب القسام".وأضاف أن هناك عددًا من كتيّبات الإرشادات العسكرية لقادة الفصائل بخصوص كيفية مهاجمة الدبابات، ولكن ما كان يحمله بيده ليس إلا ملخص لأحكام التجويد وبعض الأدعية.ولخّص مراسل "فوكس نيوز" تقريره بأن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت، ولم يعثر على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي". كما أنه لم يعثر على ترسانة أو مخازن سلاح مخبأة في أقبية أو أي غرفة في المستشفى، ولم يفِد بعثوره على أنفاق، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-قررت-تخريب-قطاع-غزة-والتخلص-من-سكانه-بأي-طريقة-1083206652.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

إعلام غربي: إسرائيل لم تعرض أي نفق أو أسير أو قيادي لـ"حماس" في "الشفاء".. فيديو

13:14 GMT 16.11.2023
© Photoصورة من فيديو للجيش الإسرائيلي في غزة يرصد الاستيلاء على أسلحة يقول إنها تابعة لـ"حماس"
صورة من فيديو للجيش الإسرائيلي في غزة يرصد الاستيلاء على أسلحة يقول إنها تابعة لـحماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Photo
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أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرض أيًا من الأنفاق التي تحدّث مرارًا عن وجودها أسفل مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه وقصف محيطه.
ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.
وعرض الفيديو المرفق بالتقرير بندقيتين من نوع "كلاشنيكوف" الروسية، وبضعة أشرطة من الذخيرة في غرفة فحص الرنين المغناطيسي في المستشفى، دون أن تظهر في الفيديو ترسانة الأسلحة التي تحدثت إسرائيل مرارًا عن وجودها أسفل المستشفى.
وأفادت صحيفة "فوكس نيوز" بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر على كتب إرشادات عسكرية تابعة لـ"حماس" مثل "تكتيكات العمليات التعرضية" تحمل شعار "كتائب القسام".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خانيونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل قررت تخريب قطاع غزة والتخلص من سكانه بأي طريقة
12:53 GMT
وأضاف أن هناك عددًا من كتيّبات الإرشادات العسكرية لقادة الفصائل بخصوص كيفية مهاجمة الدبابات، ولكن ما كان يحمله بيده ليس إلا ملخص لأحكام التجويد وبعض الأدعية.
ولخّص مراسل "فوكس نيوز" تقريره بأن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت، ولم يعثر على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
كما أنه لم يعثر على ترسانة أو مخازن سلاح مخبأة في أقبية أو أي غرفة في المستشفى، ولم يفِد بعثوره على أنفاق، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى.
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