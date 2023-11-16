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https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عسكريين-اثنين-خلال-معارك-في-قطاع-غزة-1083186459.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T04:07+0000
2023-11-16T04:24+0000
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل عسكريان من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة... بينما أٌصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن إجمالي عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي 368 قتيلا.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-برتبة-نقيب-في-معارك-غزة--1083160606.html
أخبار قطاع غزة
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أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة

04:07 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 04:24 GMT 16.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل عسكريان من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة... بينما أٌصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة شمالي غزة
أمس, 04:19 GMT
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن إجمالي عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي 368 قتيلا.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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