https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الروسي-يوزع-ألبسة-وأحذية-شتوية-لمدنيين-شرقي-سوريا-1083206523.html
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
وزعت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات إنسانية شملت ملابس وأحذية شتوية لعدد كبير من المدنيين في ريف المحافظة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T12:45+0000
2023-11-16T12:45+0000
2023-11-16T12:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083206054_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9a02dccfbf38755f64bfcbeb8b370850.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية وزعت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية الشتوية في كنيسة قرية طرطب في ريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة.وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية، المقدم فيكتور، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه مع اقتراب موسم الشتاء قامت القوات الروسية بتوزيع ملابس شتوية وأحذية لكافة الأعمار كمساعدة إنسانية من القوات الروسية لدعم صمود الشعب السوري الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من أمريكا وحلف الناتو.وعبر عدد من سكان قرية طرطب من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية، مقدرين التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.وكانت القوات الروسية وزعت قبل أيام قرطاسية تعليمية لــ 63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضاً 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وقدم فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وتعليمية-روسية-للمدنيين-شرقي-سوريا-1082982083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083206054_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a43796f625a8819b640f861e25fc6c14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
12:45 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 16.11.2023)
حصري
وزعت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات إنسانية شملت ملابس وأحذية شتوية لعدد كبير من المدنيين في ريف المحافظة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية وزعت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية الشتوية في كنيسة قرية طرطب في ريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة.
وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية، المقدم فيكتور، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه مع اقتراب موسم الشتاء قامت القوات الروسية بتوزيع ملابس شتوية وأحذية لكافة الأعمار كمساعدة إنسانية من القوات الروسية لدعم صمود الشعب السوري الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من أمريكا وحلف الناتو.
وعبر عدد من سكان قرية طرطب من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية، مقدرين التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.
وكانت القوات الروسية وزعت قبل أيام قرطاسية تعليمية لــ 63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضاً 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.
وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وقدم فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.