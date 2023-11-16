عربي
سامح شكري: قطاع غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الروسي-يوزع-ألبسة-وأحذية-شتوية-لمدنيين-شرقي-سوريا-1083206523.html
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
وزعت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات إنسانية شملت ملابس وأحذية شتوية لعدد كبير من المدنيين في ريف المحافظة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T12:45+0000
2023-11-16T12:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083206054_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9a02dccfbf38755f64bfcbeb8b370850.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية وزعت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية الشتوية في كنيسة قرية طرطب في ريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة.وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية، المقدم فيكتور، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه مع اقتراب موسم الشتاء قامت القوات الروسية بتوزيع ملابس شتوية وأحذية لكافة الأعمار كمساعدة إنسانية من القوات الروسية لدعم صمود الشعب السوري الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من أمريكا وحلف الناتو.وعبر عدد من سكان قرية طرطب من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية، مقدرين التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.وكانت القوات الروسية وزعت قبل أيام قرطاسية تعليمية لــ 63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضاً 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وقدم فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وتعليمية-روسية-للمدنيين-شرقي-سوريا-1082982083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083206054_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a43796f625a8819b640f861e25fc6c14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا

12:45 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 16.11.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية للمدنيين شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
وزعت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات إنسانية شملت ملابس وأحذية شتوية لعدد كبير من المدنيين في ريف المحافظة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية وزعت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية الشتوية في كنيسة قرية طرطب في ريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة.
وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية، المقدم فيكتور، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه مع اقتراب موسم الشتاء قامت القوات الروسية بتوزيع ملابس شتوية وأحذية لكافة الأعمار كمساعدة إنسانية من القوات الروسية لدعم صمود الشعب السوري الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للحصار الجائر المفروض عليه من أمريكا وحلف الناتو.
مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وتعليمية روسية للمدنيين شرقي سوريا
9 نوفمبر, 13:11 GMT
وعبر عدد من سكان قرية طرطب من جميع المكونات الاجتماعية عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية، مقدرين التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الروسي في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.
وكانت القوات الروسية وزعت قبل أيام قرطاسية تعليمية لــ 63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضاً 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.
وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وقدم فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала